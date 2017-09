Mauro Reyes: "Yo pienso con este Juticalpa podemos hasta pelear el campeonato"

Mauro Reyes no esconde nada. Amable, pero también frontal, el ahora entrenador del Juticalpa FC tocó en esta entrevista temas sensibles como sus sueños en Olancho.

El estratega canechero se atreve a decir para qué está su equipo y se refiere a las críticas que recibe un entrenador.

Profe, ¿siempre está con esa motivación en los entrenamientos?

Sí, creo que es parte de la personalidad que uno trata de imponer en cada entreno, la forma en la que uno quiere que su equipo juegue, entonces eso se debe transmitir a cada instante.

¿No ha llegado al extremo de creer que está fastidiando al jugador?

Hay momentos que sí, una de las reglas principales del fútbol es el sentido común, porque como un especialista de la pedagogía uno aprende a identificar cada uno de los momentos, entonces eso permite darse cuenta cuándo se debe callar, pero también hay cosas en las que uno se encarga de que sus jugadores desarrollen el concepto que se les inculca.

¿Por qué el entrenador hondureño está devaluado?

Mira, yo creo que el entrenador hondureño debe prepararse más y todos los que trabajamos en el fútbol debemos sacarlo adelante, por ejemplo… muchos entrenadores internacionales que han venido a nuestro país no nos han dejado nada, he visto a técnicos hondureños con bastante capacidad y que ahora no están trabajando, entonces yo digo que debemos revalorarnos y mostrar nuestra capacidad. Pero esta no se muestra hablando a través de un micrófono o un programa televisivo, la capacidad se da a conocer a través de los resultados, yo creo que el entrenador hondureño debe mostrar sus conocimientos, debe dar a conocer más su habilidad; yo le voy a decir algo, yo veo a los último tres entrenadores de la Selección y la verdad que no es nada fuera de lo común lo que han hecho por la Bicolor.

¿Cuál es el proyecto con este Juticalpa, profe?

El principal objetivo es estabilizar el rendimiento, hacer del Juticalpa un equipo que no piense en el descenso, que pelee los puestos de arriba. ¿Cómo se logra? Con tiempo, seleccionando muy buen plantel, realizando muy buen trabajo en el campo y haciéndose gustar por la afición. Este Juticalpa lo hemos pensado para siempre pelear del quinto lugar hacia arriba, pero si nos dejan y progresamos como yo pienso podemos hasta pelear el campeonato.

Ha llegado a sus oídos que los máximos asesores del Juticalpa son periodistas capitalinos, ¿usted cree que eso le hace bien al fútbol?

Creo que no, por eso siempre hay especialistas en el fútbol, yo no le puedo decir cómo conducir un programa deportivo porque esa no es mi especialidad; por eso le digo, ahora hay programas con análisis de lo que está plasmado en el campo porque la verdadera evaluación para un entrenador de fútbol es lo que el equipo representa en el terreno de juego, lejos del resultado, pero lamentablemente en Honduras el resultado está por encima de cualquier cosa y eso creo que no permite que nuestro fútbol crezca. Yo pongo de ejemplo lo que Motagua ha hecho con Diego Vázquez, a pesar que la gente gritaba ¡fuera Diego! ese club hizo un procedimiento y ahí están los resultados, ha estado en varias finales, dos campeonatos y esos son los procesos que debería ver el resto de dirigentes. El ser humano es así, si a mí me ponen a manejar una cámara que no tengo ni idea cómo se usa, entre más tiempo la manejo más experto me voy a hacer, y lo mismo pasa con esto, si yo manejo a un grupo de jugadores y les implemento conceptos, que ojo, unos se van a dar y otros no, pero entre más tiempo estoy con ese plantel más aprendo a conocer a mis jugadores y sé qué me pueden dar, sé a quiénes hay que sustituir hasta que empieza un proceso en el que los resultados vendrán; eso sí, no voy a esperar 15 años para que se puedan dar, creo que cualquier equipo manejado por un entrenador después de un torneo debe empezar a reflejar claramente en el campo los conceptos positivos.

Hay muchas expectativas sobre usted, ¿cree que puede dar el ancho en Juticalpa?

El trabajo de un técnico no solo el entrenador lo determina, tiene mucho que ver el dirigente, el jugador; yo creo que mi trabajo es bueno, que hemos empezado a representar en el campo lo que yo quiero, esa es mi especialidad, que se refleje el resultado que quiero, si no se da no va a haber resultados. Yo he tenido muchas experiencias, pero uno debe ver esas experiencias para analizarlas y ver por qué no se dieron esas cosas, yo creo que al final Juticalpa va a ser protagonista, tenía miedo por los primeros dos resultados, porque como vuelvo a repetir, en Honduras el resultado va por sobre todas las cosas.

La directiva del Juticalpa ha hecho cualquier cantidad de sacrificios económicos para darle el plantel que usted ha solicitado, ¿le satisface este plantel, profe?

Sí, solo hay un detalle que no pude cumplir, pero gracias a Dios la junta directiva del Juticalpa nos ha dado apoyo, porque hicimos una reestructuración completa, tenemos jugadores referentes que han venido para ser titulares, otros para ser sustitutos y otros para hacerles un proceso; tratamos de darle identidad al equipo, ahora son 13 olanchanos los que hay en el plantel, pero también reconociendo que todo lo que la afición espera de este club son resultados, el cuadro quedó en octavo lugar el torneo anterior, pero es mentira que me van a dejar que quede en ese puesto y hacer un proceso en un torneo, eso es falso, por eso hice venir jugadores con ciertas características y que hayan estado jugando, que hayan venido en un buen momento para que puedan apoyar.

A Mauro Reyes solo lo conocían los hermanos y la mamá, pero después surge... ¿cómo le hizo?

Eso le pasa a la mayor parte de entrenadores en Honduras, existen Quijotes que nunca llegan a dirigir en primera división y nadie se dio cuenta que le dedicaron 30 años al fútbol; usted dice que de la noche a la mañana, pero yo soy entrenador desde 1993 y antes de ser certificado yo dirigía niños cuando era profesor de educación primaria, yo me costeaba para llevar a los pequeños a jugar, les daba transporte y comida, muchos jugadores dedican su vida a esto y no llegan a crecer y nadie se da cuenta. A la mayor parte de los jugadores les pasa eso, ¿cuándo decido ser entrenador? Cuando empecé a dirigir niños, yo tuve esa suerte que los pude dirigir desde la Sub-8 a todas las categorías, cuando comienzo como entrenador me lesiono una rodilla, justamente en 1993 yo ya había sacado mi primer diploma para ser técnico, en ese año me gano una beca para estudiar en Estados Unidos, me lesiono mi rodilla y hago un alto al fútbol. En ese momento me opero y el dueño del equipo me dice que como no iba a estar jugando que lo ayude a dirigir el equipo, porque yo ya había sacado mi diploma, de ahí comienza mi carrera; empiezo a dirigir en 1995 a un equipo de segunda división de Santa Bárbara, fui campeón, peleamos el campeonato departamental y fuimos al regional.

¿Qué disfruta más? ¿Extraña la docencia?

Me gusta mucho la verdad, es algo muy importante, me encantaba dirigir a los niños, me gustaba dar clases, es una de las cosas que más me va, por eso fui profesor; trabajé en dos institutos de educación media, en tres escuelas del área rural de Honduras y la verdad que lo disfruté, pero el balompié para mí ha sido una pasión, desde que estoy niño mi papá tuvo equipos de fútbol, nosotros jugábamos, hicimos un proceso, estuve en primera división con el Sula de La Lima, lamentablemente en ese momento estábamos muy mal económicamente.

Entonces usted también pretendió ser futbolista profesional, en su momento lo escuché decir que Francis aprendió de usted... ¿No le parece un atrevimiento compararse con Francis Reyes?

La verdad que Francis tiene mucho talento, he conocido muy pocos jugadores con ese talento; conozco cómo Francis desarrolló ese talento, cuando éramos niños jugábamos, él siempre jugaba en contra mía, yo soy 10 años mayor, ya se imagina. Cuando yo tenía 18 él tenía ocho y jugaba muy bien, el desarrolló mucho ese talento; quiero decirle que hay entrenadores que dicen que yo jugaba mejor que Francis, pero no lo he dicho yo, la verdad que nunca lo pude demostrar en primera división por una razón, cuando yo llego a hacer pretemporada en el Sula, el profesor Matamala estaba de técnico, me acuerdo porque él hizo muchas cosas para que yo me quedara, pero en ese momento ese equipo me ofrecía 100 lempiras mensuales y yo ya ganaba como profesor 550, además ya había empezado la universidad y mi mamá me estaba metiendo presión, entonces desistí de hacerme futbolista.

¿Cuando escuchaba tantas críticas y malas vibras hacia su novatez se fortalecía o dudaba de su capacidad?

No, en ningún momento tuve duda, yo después de la experiencia con Real Patepluma y ver lo que hacían los entrenadores empecé a leer mucho sobre fútbol, los principios de juego, variantes, miraba futbol europeo, grababa partidos y veía cómo se movían ciertos jugadores.

¿Se asesoró para la final que perdió con Olimpia o confió plenamente en sus estudios pese a la poca experiencia?

Yo siempre he buscado el asesoramiento de los mayores, no solo en el fútbol, pero en este caso ese es el punto, siempre se debe buscar consejos de gente que tiene más experiencia y a veces busco una segunda opinión para después decidir; a mí me puede estar gritando todo el estadio y a mí nadie me mete presión, por eso yo siempre busco mantener la calma, miro qué momento estamos viviendo porque eso es clave de identificar, eso es lo que le permite a uno tomar decisiones correctas.

¿Ve alguna posibilidad de que este Juticalpa pueda jugar una final?

Yo creo que todos los procesos se planifican, pero a veces no se dan; no se dan por diversas circunstancias, por eso le decía al inicio que aquí nos tenemos que juntar todos, junta directiva, equipo, entrenador. Tenemos que trabajar unidos. Sería difícil decirle que con este equipo voy a llegar a la final, es mejor quedarse callado y ver si se llega, pero yo siento que con este equipo si se podrá llegar.