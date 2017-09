Reprogramado: Broncos frente a Infop se jugará este sábado en el Ascenso

Tremenda confusión y desorden se dio este viernes en la Liga de Ascenso pues el Broncos del Sur debía enfrentar al Infop en el estadio Birichiche de Tegucigalpa, pero el partido fue reprogramado para este sábado y según los dirigentes del conjunto sureño no existió una clara comunicación para informarles de dicha reprogramación.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ASCENSO EN HONDURAS

''Mire, sinceramente tenemos un problema grave con un correo que según la gente de la Liga de Ascenso es el que tenemos inscritos y ellos mandaron una notificación hace dos días dicen ellos, pero ese correo nosotros no lo usamos'', comentó el vicepresidente del Broncos, Dielman Guevara.

''Yo al abogado Jaime Irias le escribo de mi correo y si él tenía la voluntad me hubiera mandado esa reprogramación como encargado del equipo, ellos incluso se comunican con el delegado del equipo y para cualquier cosa lo llaman, pero para esto no lo notificaron ni a mí'', explicó.

''El jueves y viernes llamé al abogado Jaime Irias y no me contestó, como somos un equipo pequeño y que se acaba de afiliar pues no hacen esto'', sentenció Guevara.

Esto afecta a un equipo que recién se adhirió a la Liga de Ascenso y que por esta falla de comunición le implica un gasto aún mayor y que no estaba establecido.

“Nos genera gastos porque nosotros nos ibamos a regresar después del partido, el hotel nos costará más de nueve mil lempiras más la comida, el transporte se había pagado para un día y era de siete mil, ahora por dos días son 14 mil y eso nos generó un déficit de más de 25 o 30 mil lempiras”, cerró Guevara.

El partido se jugará mañana a las 6:00 PM en el estadio Birichiche.