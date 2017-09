'Primi' Maradiaga: ''Hemos conseguido estos 15 puntos en casa, pero sufriendo''

El entrenador del Real España, Ramón Maradiaga, valoró el trabajo de la 'Máquina' en el triunfo sufrido sobre el Honduras del Progreso (3-2) en el estadio Morazán, que lo mantiene liderando el torneo apertura del fútbol hondureño.

Análisis del partido

La actitud de algunos jugadores como la posición de Iván, el caso de Jhow Benavídez, pero creo que crecimos, nosotros nos adaptamos, indudablemente hay cosas que hay que mejorar lo hecho en los partidos anteriores, si hablo a nivel de conjunto se han adaptado bien a un nuevo sistema que hemos desarrollado.

Las victorias en casa

Podría ser mejor, hemos conseguido estos 15 puntos en casa pero sufridos porque lo de Marathón fuimos contudentes pero cuando quedaron con nueve hombres, hoy le dimos alas al Honduras, no nos fijamos en algunas zonas, esos goles de alguna manera nos han incomodado. Entiendo que los rivales también buscan ese tipo de fallas y no pueden ser contínuas, queda trabajo por hacer en la competencia.

Buba López

Problema físico con el que ha venido trayendo desde hace mucho tiempo, hoy en la jugada con Britto, sintió el impacto y para cuidarlo para lo que viene más adelante lo sacamos, es un tema recurrente en él, viene trayendo esto ya días, se le harán más estudios para ver al final que tipo de lesión viene padeciendo.

Las molestias las viene presentando desde la Selección

Lamentablemente desde la Selección viene con este inconveniente, ahí no hay descanso, ahora que está en la posición de titular no va a querer soltarla, pero es algo que lo ha venido padeciendo y no se le ha dado el respectivo tratamiento para un jugador profesional, aquí se le trata de cuidar en el club pero lamentablemente en la Selección no tiene ese mismo tratamiento.