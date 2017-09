Gaspar Molina, de pitar finales en Liga Nacional a construir edificios en EEUU

El ex árbitro hondureño, Gaspar Molina, quien se tuvo que marchar se su país por amenazas de muerte, según expresaba, ahora su vida ha tenido un enorme cambio y se dedica a la construcción en los Estados Unidos.

Molina que se retiró del arbitraje del fútbol de Honduras luego de denunciar actos de corrupción, aseguraba que recibió amanezas luego de hacerlo y mejor decidió irse a vivir a Miami junto con su familia.

Ahora el ex juez se marchó a tierras del 'Tío Sam' en el 2014 y desde que llegó empezó a trabajar en construcción, aunque asegura que todavía dirige partidos.

"Aquí (Estados Unidos) hay mucho trabajo de árbitro, pero me di cuenta que tenía que buscar algo más para escalar en este país y eso me llevó a la construcción", empezó diciendo Molina.

El ex árbitro de ahora 45 años dirigió tres finales de la Liga Nacional ellas fueron Motagua-Marathón, Marathón -Real España y Marathon-Olimpia.



¿Sigue activo en el arbitraje?



"Aquí no te dejan descansar el arbitraje es una fuente más de trabajo de lunes a domingo, en mi caso eso ya pasó, ahora estoy más en la construcción".

GASPAR MOLINA SALIÓ HUYENDO DE HONDURAS POR MIEDO DE SER ASESINADO

Se le tuvo que consultar a Gaspar Molina si tiene pensado regresar a su país luego de lo ocurrido.

"Por los momentos no pienso en regresar ya que cuando denuncié corrupción en el fútbol me quisieron mandar a asesinar y sí tenía la razón", dijo.

Molina reveló que se preparó en 'lectura de planos de carpintería, estructura de elevadores y gradas Scaffold y schoring, esto me llevó que ahora soy un foreman (capataz) en la compañía", cerró.