Olimpia, con gol de último minuto derrota a la Real Sociedad

Olimpia derrotó con lo justo 2-1 a la Real Sociedad en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Los merengues tuvieron que correr de más para doblegar a los tocoeños que se plantaron en el césped capitalino de buena forma.

Los aceiteros borraron en el segundo tiempo al Viejo León pero carecieron de efectividad en su zona ofensiva y eso les costó los tres puntos.

Con este triunfo, el cuadro capitalino suma tres unidades importantes que le abonan para seguir luchando para escalar en la tabla de posiciones.

Michael Chirinos y Harlington Gutiérrez en plena disputa del balón.

El juego tuvo dos etapas. En el primer tiempo Olimpia fue el total dominador del mismo, pero en la de complemento la Real Sociedad fue muy amplio orquestador en el partido.

Al minuto 10 Alexander López realizó el primer ramate de distancia pero el mismo se estrelló en la barrera y se fue por la última línea, segundos después, Kevin Álvarez incursionó por el costado de la derecha pero su disparo salió cruzado.

El gol nada más nos hizo esperar 19 minutos. Carlos Will Mejía robó yardas por el lado derecho, arrastró marcas, ingresó al área tocoeña y en el último paso se la dejó servida a Bryan Moya frontal al marco que sin problema alguno solo cerró la pinza para anotar el 1-0.

Bryan Moya anotó el primer gol del Olimpia-Real Sociedad.

Al 37 Real Sociedad apareció y metió miedo. Sergio Peña se encontró un balón metros atrás de la media luna y sin hacer algún aviso soltó un trallazo que pasó rozando el transversal defendido por Donis Escober.

Al final del primer tiempo el Viejo León se fue ganando 1-0 ante los aceiteros y siendo ampliamente superiores. En la etapa de complemento la Real Sociedad se lavó la cara y en los primeros 10 minutos fueron una tromba.

Cuando el reloj nos marcaba el minuto 53 Diego Reyes volvió a sentir qué es anotar en Liga Nacional aprovechando un centro desde la derecha para de cabeza poner el 1-1.

Sergio Peña dominando el balón ante la marca de Ever Alvarado.

La Real Sociedad era superior a los locales. Cinco minutos más tarde del gol del empate Sergio Peña de cabeza pudo anotar el de la ventaja pero el balón pasó a un lado del poste derecho del pórtico de Donis Escober que quedó parado nada más viendo el trayecto del esférico.

A pesar que los visitantes eran amplios dominadores, el Olimpia tomó la manija del encuentro en los últimos minutos y les ajustó para el tanto del triunfo.

El juvenil Alejandro Reyes tuvo en dos ocasiones el gol. Primero al 85 cuando con disparo raso puso en aprietos el pórtico del oriundo de La Lima, Cortés, Yull Arzú. Tres minutos luego, el mismo autor, de cabeza, erró lo que era el tanto del triunfo.

Diego Reyes volvió a anotar con la Real Sociedad de Tocoa.

Olimpia se fue encima, Carlos Restrepo mandó a todos sus efectivos al ataque y así nació el gol. Ever Alvarado cogió un balón por la izquierda, envió el centro y la redonda pasó por toda el área sin encontrar un defensa rojo para alejar el peligro; en el segundo poste apareció José Tobías para solo empujar el balón y mandarla a guardar al 90 y así acreditar el 2-1 final.

ALINEACIONES

Olimpia

28. Donis Escober

2. Kevin Álvarez

17. Jonathan Paz

30. Jonhhy Palacios

5. Ever Alvarado

7. Carlos Will Mejía

20. Alex López

23. Bryan Moya

29. German Mejía

21. Roger Rojas

33.Michael Chirinos



Suplentes

1. Edrick Menjivar

14. Israel Fonseca

16. Gerson Rodas

18. Javier Estupiñán

19. Danilo Tobías

25. Jorge Benguché

46. Alejandro Reyes



Real Sociedad

27. Yul Arzú

4. Dilmer Gutiérrez

7. Kedrick Cárcamo

13. Sergio Peña

14. Carlos Solórzano

15. Enuar Salgado

16. Secundino Martínez

22. Diego Reyes

23. Harlinton Gutiérrez

30. Ian Osorio

44. Rudy Gren



Suplentes

25. Obed Enamorado

2. Efraín López

8. Aldo Oviedo

12. Shannon Welcome

17. Osman Melgares

18. Henry Clark

31. Pablo Arzú