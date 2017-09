El "Tata" Lozano dirigirá ante el Honduras Progreso, según Edgar Álvarez

La continuidad de Jorge "Tata" Lozano como entrenador de Platense no es una certeza y Edgar Álvarez, jugador y gerente de campo escualo, apuntó que el resultado del duelo frente al Honduras Progreso determinará si el estratega interino se hará con el timón del equipo.

"De no ganar este partido el equipo quedaba mal ubicado en la tabla de posiciones, hoy se logró ganar y remontar a un equipo que estaba invicto", comenzó diciendo el "Mosky".

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA NACIONAL

Álvarez manifestó que la permanencia de Lozano "por los momentos es lo que se tiene planeado, después se verá, creo que el buen resultado que se dio puede avalarle, después dependiendo de lo que se saque en el siguiente partido, el resultado y accionar del equipo; lo bueno es que se ganó y se tuvo gol, que es lo que estaba faltando", analizó.

A su vez, el histórico volante selacio explicó las razones por las cuales no estuvo frente al bicampeón nacional: "Había cansancio, fatiga, pero los muchachos respondieron y eso es bueno, habla bien del club que cuenta con muy buen plantel e independientemente que no esté uno u otro jugador va a hacer las cosas bien", se limitó a decir.

MOTAGUA ENCONTRÓ "TATA" EN PUERTO CORTÉS

La crisis financiera y de resultados no es ajena para Edgar, quien manifestó que "las metas del equipo eran otras, no estar en estas posiciones desde que empezó el campeonato; se conjuntó un buen grupo, no habíamos concretado las acciones y esperamos que sea el inicio de algo bueno".

Quitarle la larga racha sin perder de 22 juegos a los capitalinos es muy importante, apunta el exmundialista catracho, que mencionó que "venía invicto de una buena cantidad de partidos, Motagua tiene buen plantel, jugadores que se conocen bien y es bonito; imagino que todos los compañeros, hasta los que estuvimos afuera, que es donde se sufre más e incluso la gente, disfrutaron".

La poca asistencia de aficionados a los partidos que disputan en casa es, según Edgar Álvarez, "por lo que venía pasando el equipo con los resultados negativos, por el disgusto de ver que cuenta con buen plantel y no se alcanzan los resultados", concluyó.