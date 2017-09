La novena fecha se jugará en medio de semana con cruciales partidos

La actividad de Liga Nacional no parará. La novena fecha del Torneo de Apertura se comienza a jugar esta miércoles 27 de sepetiembre en San Pedro Sula.

Marathón, que viene en alza, recibe a la Real Sociedad en el Yankel Rosenthal a las 3:00 de la tarde. A las 7:00 en Olancho, el Juticalpa tendrá la dura visita ante el Olimpia.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

A la misma hora, pero en La Ceiba, el Vida jugará ante el líder del campeonato; Real España. Y el último partido de ese miércoles, el Honduras Progreso, a las 7:15 de la noche, se mide a los escualos del Platense.

Como único partido y restante es el Motagua - UPN. Este partido se llevará a cabo el jueves a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El encuentro representa el regreso de las águilas al coloso capitalino después de la dura sanción que recibió tras los sucesos de la última final ante el Honduras Progreso.

NOVENA FECHA: JUEGOS DEL MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE

Marathón vs. Real Sociedad (3:30 pm)

Juticalpa FC vs. Olimpia (7:00 pm)

Vida vs. Real España (7:00 pm)

Honduras Progreso vs. Platense (7:15 pm)



JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 2017

Motagua vs. UPN (7:00 PM)