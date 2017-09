Carlos Restrepo: "Ojalá no suframos tanto para conseguir la victoria"

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, a parte de ser claro que su equipo se cayó por momentos del encuentro, cree que el rival tuvo un poco que ver para que este resultado se diera de manera muy sufrida.



"Me parece que estuvimos al frente de un rival muy difícil y producto de eso nos tocó sufrir un poco por el resultado. Nosotros teníamos hoy la consigna de sumar que al final se da, pero en el transcurso de los 90 minutos tuvimos alternancia con un equipo que lo vi muy dispuesto en el campo y con un buen biotipo de los jugadores en el juego aéreo y en la contra", aseguró.

MICHAEL CHIRINOS SERÁ BAJA PARA EL OLIMPIA

Y agregó: "Al final nos vamos con ese resultado que nos deja metidos en la liga, ese era el objetivo, pero también con muchas cosas para mejorar".



Además se atrevió a asegurar que el perder el control del balón pasó factura al equipo. "Nosotros perdimos el balón, fuimos un poco pasivos. Yo estoy intentando que Olimpia sea fuerte en la posición balón y unas veces las canchas ayudan, otras son los buenos rivales como hoy, pero insistimos en querer llevar el balón bajo conceptos y principios que manejamos".



Sobre el balance general del encuentro. "Por eso hablo de la alternancia, ya que unos ratos fue Olimpia y otros pudo hacer la contra y manejar el balón el Real Sociedad, por eso hizo de un partido no muy seguro del contenido del juego, pero nos deja el resultado del juego que es lo que rescato hoy".



De cara a lo que se le viene al equipo, Carlos Restrepo, espera que los próximos juegos no sean como este. "Ojalá no suframos tanto para conseguir la victoria, a veces hay que contar con el rival y otras que no se está fino en la posición de la pelota y otra son las canchas que son factores externos que influyen en un equipo que quieren jugar", finalizó.