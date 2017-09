¡Besándose! Encuentran a Pedro con una hermosa rubia en Londres

Para el amor siempre hay tiempo. Pedro Rodríguez lo sabe. El actual delantero del Chelsea es noticia en Inglaterra, pero no por sus actuaciones en la cancha, sino fuera de ellas.

El medio "The Sun". ha publicada unas fotografías del exjugador del FC Barcelona en las que aparece con una joven rubia, de la que se desconoce su identidad, pero que si es la nueva pareja de Pedro.

Todos se preguntarán que pasó con la esposa de Pedro, pues el mismo sitio The Sun afirma que el jugador se ha separado de Carolina Martín Rodríguez.

Fue en 2015 que se casaron tras 10 años de relación sentimental. Y no solo eso, hay tres hijos en medio. Bryan, nacido en 2013, Kyle, nacido en 2016 y Marc, de pocos meses.

Al parecer ese no es problema para Pedro, pues se ha dejado ver junto a su nueva pareja en las calles de Londres.

La ahora exesposa de Pedro, tuvo que salir al paso en las redes sociales para confirmar la noticia de su separación.

"Con motivos de las ultimas informaciones y rumores aparecidas acerca de mi relación con Pedro Rodriguez (jugador del Chelsea FC) me veo en la obligación de salir al paso de estas informaciones. Pedro y yo, pusimos fin a nuestro matrimonio hace unos meses. Rogamos el máximo respeto, sobre todo por nuestros hijos Bryan, Kyle y Marc. Le deseo lo mejor tanto en su vida profesional como personal".

Pedro has been spotted enjoying a walk through London with his new girlfriend pic.twitter.com/nQITDZHfki