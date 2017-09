José Tobías: "Tenía más de un año de no marcar un gol"

Después de dos torneos de sequía vistiendo al camisa del Olimpia, el volante José Danilo Tobías, no solamente anotó el gol que le significaron los tres puntos ante su ex equipo Real Sociedad, sino que se estrenó con las redes como goleador del equipo albo.

ASÍ MARCHA OLIMPIA EN LA TABLA DE LIGA NACIONAL

Tobías ingresó de cambio a las 64 minutos por Carlos Will Mejía y en el minuto 91 anotó el gol del triunfo para el Olimpia. El jugador considera que no es lo justo tener que sufrir tanto para ganar los partidos.

"Creo que tenemos que trabajar más los partidos para llegar al minuto 90 con los partidos más resueltos y no tener que sufrir tanto", comentó.

El equipo de Carlos Restrepo tenía la obligación de ganar y seguir en la lucha por el campeonato local. "El triunfo era sumamente importante, ya que los demás equipos que están en las primera posiciones se nos iban con más distancia y ahora gracias a Dios ahora estamos más cerca y con un juego menos".

El jugador se muestra feliz por ser el anotar del gol, pero sobre todo por darle el triunfo al club. "Fue un gol agónico y demasiado sufrido para lo que fue el partido, pero lo más importante son los tres puntos, ya que venías de perder ante Marathón y ante Real Sociedad no era permitido empatar".

CORTÓ LA SEQUÍA DE GOLES

Danilo Tobías había demostrado ser un volante con gol durante su paso por la Real Sociedad, pero desde que le marcó al Real España, el 15 mayo 2016, el jugador no había vuelto a anotar y el domingo lo hizo ante su exequipo.

"Me siento muy feliz, ya que tenía más de un año de no marcar un gol y se me dio la oportunidad de participar de volante en la segunda línea y gracias a Dios pude anotar", comentó.

El volante de esta manera se estrena con la redes vistiendo la camisa de los merengues. "Este es mi primer gol con el Olimpia y es sumamente importante. Allá en Real Sociedad estaba acostumbrado a marcar y aquí ya tenía dos torneos sin marcar".

Con esta anotación marcado ante el Real Sociedad, el volante merengue logra sumar su gol 25 en la Liga Nacional en los 180 juegos que ha logrado disputar.