VIDEO: El niño más fan que ora para que gane Marathón recibe una beca

Neyib Montoya es el aficionado más grande que tiene el equipo Marathón de San Pedro Sula. Su popularidad se la ganó cuando DIEZ contó su historia luego que su mami no le quería poner su uniforme verdolaga porque estaba sucio.

El pequeño Ney rompió en llanto, suplicando a su mami que él quería la camisa de “mi mayathón”, un video que se hizo viral y ahora circula en algunas radios y principalmente en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Este día, Ney, el niño más fanático de Marathón recibió una de las noticias más agradables en su vida. El exfutbolista y ahora entrenador y comentarista radial, Luis “Chamaco” Guifarro, le otorgó una beca en su academia de fútbol para que de sus primeros pasos como jugador.

“Sin duda es una de las mejores noticias que le han dado, se siente emocionado todos los días porque va a ir a entrenar. Lastimosamente ayer que iniciaba su primer día de clase se vino la tormenta y no entrenó, será hasta el miércoles, pero está emocionado”, contó a DIEZ, Katty Ortiz, la madre del pequeño fanático.

Su fanatismo por el equipo de Paz Barahona de San Pedro Sula es tan grande que el día que su club juega en la Liga Nacional, hace una oración a Dios donde le pide por el triunfo de su querido monstruo.

Ney junto a su madre, Katty, en las gradas del estadio Yankel Rosenthal donde apoya al Marathón.

Ney apenas cumplirá cuatro años el próximo 10 de octubre, día que Honduras se juega el pase al Mundial contra México. “El ama tanto ese Marathón que le gusta dormir con su uniforme, disfruta cuando lo llevo al estadio y ama el equipo como un verdadero fanático”, dice su mami quien es seguidora del rival, Real España.

Ney se ha convertido en un símbolo de amor verdadero por una institución que no gana un título en liga desde 2009, pero él demuestra que cuando se quiere un equipo, realmente no vale nada más que el amor que sientes por esa camisa.

“Siempre está el deseo de ayudar a este tipo de niños en la Academia, en el caso de Ney no sé si tiene o no recursos, luego que apareció en el programa y Allan Rivera bromeaba que no molestaran a Ney, me calló simpático por el amor que tiene al equipo y lo apoyamos dándole la beca para que se desarrolle”, dijo Luis Guifarro, propietario de la Academia y nuevo entrenador del pequeño Ney.

El día que salió el reportaje publicado en DIEZ, los dirigentes de Marathón lo invitaron el entrenamiento para compartir con los jugadores haciéndole pasar uno de los días más hermosos, pero hoy “Chamaco” Guifarro le ha dado uno de los regalos que sin duda lo harán sentir más de cerca su amor por su Monstruo querido.