Carlos Restrepo: "Mientras estemos en copa vamos a sufrir un poco"

Luego de siete jornadas dirigiendo en el torneo de Liga Nacional, el técnico del Olimpia, Carlos Restrepo, es consciente de la dura visita que tiene este miércoles ante el Juticalpa, uno de los rivales que mejor se reforzó y que los superó por un punto en la clasificación.

VER LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA EN HONDURAS

"Es una visita a un equipo que viene haciendo bien las cosas y creo que el esfuerzo es grande, por eso necesitamos tener el equipo bien en la parte física", comentó.

El "Piscis" se siente con un poco más de respiro tras haber ganado en fin de semana ante el Real Sociedad.

"Los tres puntos nos meten en liga y de no alejarnos del sueño de no estar en las últimas instancias y sabiendo que tenemos un partido menos, pero hay que tratar de planificarlo bien porque es ante Platense y de visita".

Una de situaciones que no ha tenido a su favor el Olimpia en el inicio de la primera vuelta son las salidas constantes. "El calendario de la primera vuelta fue casi solo afuera. Nos tocó copa y afuera, entonces no es fácil para el equipo y recobrar estos tres puntos fue importante".

Es por eso que Restrepo considera que ante este panorama les tocará pasarla nada bien. "Mientras estemos en copa vamos a sufrir un poco en esa alternancia de los jugadores que mejor estén y esto no se va escapar, ya que se vienen la final y la liga atravesada, pero queremos apostarle a esos dos partidos de la final y vamos a perfilar la base principal para esos juegos".

HABLA DEL JUTICALPA

El timonel del Olimpia asegura que ha analizado bien al rival de turno. "He visto un buen grupo, bien complementado no solo en la parte físico, sino en el biotipo, su intensidad en su juego, un equipo fuerte e individualmente con buenos jugadores y que hemos querido mirar con mucho determinamiento para este partido".

Y agrega: "Ellos en su campo siempre ponen condiciones, son un equipo que manejan muy bien las fases del juego, bien trabajado y eso hace que sea un rival muy difícil".

Los partidos de visita no han sido los mejores, ya que de los cuatro duelos suma una victoria, un empate y dos derrotas.

"Para nosotros el hacer la alternancia nos cuesta tener la fuerza para equilibrar esos partidos y poderlos ganar, han sido difícil y este no se va escapar de eso. Hay una situación y que he analizado que los rivales son muy fuertes, pesados. Ya compitiendo esto me ha dado una visión que Olimpia en el tiempo tiene que fortalecerse".

CHIRINOS Y COSTLY

En lo que corresponde a la recuperación de Michaell Chirinos. "Yo creo que dos juegos, vamos a esperar que se recupere muy bien, pero si de pronto lo de Platense no se reprograma y de deja para después, pues solo lo vamos a perder para esta fecha, ya que viene Honduras Progreso y también lo estamos estudiando"

Restrepo va utilizar el mismo plantel que lo hizo ante el Real Sociedad. "Va el mismo grupo que actuó el fin de semana, ya que no tenemos a Chirinos, ni Costly, ya que para nosotros han sido jugadores muy regulares para nosotros y simplemente vamos con la misma idea que ante Real Sociedad".

Otro preocupación es la ausencia de los seleccionados para la próxima jornada. "Ya ahí no vamos a poder contar con los Seleccionados y ahí vamos analizar si de pronto lo hacemos o miramos posibilidades de la secuencia en liga o los primeros lugares".

Otros de lo sufre problemas y deberá de esperar es el colombiano Andrés Quejada.

"Con Quejada estamos haciendo un trabajo a parte con él, va viajar con el grupo igual, pero lo vamos a ir acondicionando para que regrese nuevamente", finalizó.