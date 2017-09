Luis Marín: “No estamos pensando en dejar fuera a Honduras”

El asistente técnico de Costa Rica, Luis Antonio Marín, conversó en exclusiva con Diez a tan solo días del electrizante juego que enfrentará a su selección contra Honduras, donde los ticos podrían sellar su pase al mundial de Rusia 2018, y él su segundo consecutivo en el cargo.

Con buen tono y siendo muy puntual, Marín se refirió a las bajas de Carlo Costly y Andy Najar, asegurando que no serán determinantes en el desarrollo del partido, asimismo considera poco probable que el conocimiento mutuo entre Jorge Luis Pinto y la selección tica influya directamente en el compromiso.

Finalmente, el ex mundialista dejó claro que la intención del seleccionado “tricolor” no es marginar a Honduras de la copa del mundo, sino buscar la clasificación como local y festejar con la afición en el estadio Nacional en San José.

La entrevista:

¿Cómo se vive el ambiente en Costa Rica previo a los dos últimos duelos eliminatorios?

Muy motivados, muy ilusionados, esperamos celebrar aquí con nuestra afición y después de ese partido (Honduras) poder decir que ya estamos clasificados.

¿Cómo tomar el juego ante Honduras, teniendo en cuenta las circunstancias y que es un clásico de la región?

Sabemos que Honduras es un gran rival y siempre lo ha sido. Ahorita es igual, ellos tienen una necesidad de puntuar y eso los hace más peligrosos. El partido será muy complicado.

¿Qué es lo que más cuidarán de Honduras?

Históricamente han sido “duros” en defensa y tienen mucha velocidad en la zona de ataque. Pueden hacernos daño si nos descuidamos.

¿Generalmente Honduras es muy defensiva cuando visita Costa Rica, crees que será más ofensiva de lo normal, debido a su necesidad?

Nosotros estamos esperando cualquier panorama, tenemos que estar listos si vienen a presionarnos o a proponer. Nosotros sabemos que hay muchas variables que debemos manejar durante el partido.

¿Quién conoce más a quién, Costa Rica a Jorge Luis Pinto o viceversa?

Lógicamente tenemos un conocimiento mutuo, ya nos hemos enfrentado, no es la primera vez. Ya las armas las hemos puesto en partidos anteriores, aunque puede haber un poco de sorpresa. Yo no veo que haya gran ventaja o desventaja para alguno.

¿Tiene algún sabor especial dejar en el camino a Honduras?

No, nosotros no estamos pensando en dejar afuera a nadie, pensamos en nuestro trabajo y nuestra clasificación. Queremos cuidar nuestra localía, sumar puntos y seguir invitctos.

¿Cuál es el mayor temor del cuerpo técnico para enfrentar a Honduras como local?

Temor no, solo tenemos que estar atentos a lo que nos pueda presentar el rival. Nunca le hemos temido a ningún rival que tengamos en frente. Honduras es un rival muy peligroso, tiene muy buenas características, buena velocidad y capacidad técnica.

¿Qué tanto le podría pesar a Honduras las bajas de Carlo Costly y Andy Najar?

Son dos bajas importantes pero viendo la nómina de Honduras tiene una selección muy fuerte, que tiene sus mejores jugadores ahí, entonces no creo que esas bajas los vayan a afectar mucho, Me parece que tiene futbolistas que los pueden suplir muy bien, no esperamos a una Honduras disminuida.

¿Qué papel jugarán el estadio Nacional y la afición de Costa Rica que siempre está presente?

Creo que siempre tenemos que estar muy agradecidos con nuestra afición que nos apoya siempre y lo demuestra en el estadio y al momento de comprar las entradas. Tenemos la responsabilidad de devolverle a la gente su esfuerzo. Queremos celebrar con ellos el pase al mundial.

¿Qué significa a nivel personal estar a punto de lograr su segundo mundial como asistente técnico de Costa Rica?

Muchísimo, ha sido una grandísima experiencia el gran mundial anterior, todos sabemos lo que sucedió. He tenido la oportunidad de estar en este proceso, una experiencia muy valiosa y hemos tenido muy buenos resultados, esperamos seguir así de aquí al mundial.