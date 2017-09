Cristhian, hermano de Andy Najar ya suda la camisa del Marathón

Cristian, hermano de 22 años del volante del Anderlecht, Andy Najar, completó su segundo entrenamiento este martes y espera convencer a Héctor Vargas para ser firmado con la mira en la próxima temporada.

"El trato del equipo y la bienvenida ha sido excelente", cuenta Cristian, quien añade que Marathón "es un equipo grande y para mí vestir el Verde estaría genial".

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

El futbolista, qué dice usar bien ambas piernas, explica que "mi posición es lateral, hace poco estuve en Bélgica tratando de conseguir mi sueño, lastimosamente no pude quedarme allá por el permiso de trabajo y decidí venirme acá".

Najar comenta que "no tengo idea" sobre cómo se dio su vinculación al onceno sampedrano, pues "mi hermano solo me dijo 'quieres irte a Olimpia o al Marathón', yo decidí venirme acá; me gusta el equipo, más que todo porque el profe tiene mucha confianza en los jóvenes", cuenta.

El futbolista, que estuvo desde la U-15 a la U-18 del D.C United, club de la MLS del cual surgió su famoso hermano, dice haber abandonado esa academia tras una fuerte lesión que sufrió.

Expresa que su primer día con el Verde el pasado lunes fue "excelente. Un poco nervioso porque era mi primera vez, pero ya con más confianza y contento". Sobre Andy manifiesta que "está feliz él, nada más me dice que le eche ganas; estaré hasta enero esperando que abran las transferencias y si no llego a un acuerdo tendré que volver a Bélgica", cerró.

Lo dijo Cristian Najar: "Espero quedarme, ya quedándome tratar de dar lo mejor acá y seguir adelante."