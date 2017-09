Héctor Vargas: "A mí no me enamoran mucho los primeros lugares"

Marathón ha hilvanado dos triunfos en el torneo Apertura y ha dejado atrás la racha negativa que atravesaba. Más allá de eso, el timonel argentino asegura que no lo enloquece llegar al primer lugar, pues lo vital es tener "salud deportiva" en la recta final del certamen liguero.

"Tenemos que tratar de recuperar a toda la gente para enfrentar a un equipo que siempre se presenta bien de visita y perdió con Olimpia con un gol de último minuto; es un rival de cuidado", afirma Vargas en relación a Real Sociedad, su oponente de este miércoles en el cierre de la primera vuelta.

El estratega sudamericano comenta que "hay que seguir sumando, antes de empezar la semana sabía que los tres puntos en Tegucigalpa (ante la UPNFM) eran muy buenos porque después teníamos dos partidos, en casa con Real Sociedad y Vida; nosotros en casa somos fuertes, nos sentimos bien y los números nos avalan, buscáremos la oportunidad de sumar, si es de a tres mucho mejor", lanzó el DT.

En cuanto a la posibilidad de escalar en la tabla, el pampero dijo que "yo creo que eso es relativo, a mí no me enamoran mucho los primeros lugares; terminé primero de las cuatro vueltas con Olimpia y ni una de las dos veces salí campeón, entonces por ahí no me pone contento el tema de los primeros lugares, sí que el equipo vaya bien y si llegamos a la semifinal o final lo hagamos con salud deportiva", confesó.

Eso sí, Héctor Vargas tiene entre ceja y ceja hacer del estadio Yankel Rosenthal un fortín: "Tenemos que hacer sentir que somos locales, yo tuve la fortuna con Olimpia de hacer récord ganando los nueve partidos como local; acá queremos lo mismo, ya llevamos tres partidos y debemos sumar la mayor cantidad de puntos posibles", concluyó.

LO DIJO:

"Uno analiza mucho un juego y un sistema, un rendimiento individual, y de repente el rival no te pone lo que viste; cambian uno (el rival) y el sistema y tu equipo quedan mal parados."