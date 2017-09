Carlos Restrepo: "La equivocación está en el mal manejo del partido en los últimos momentos"

El técnico del Olimpia, Carlos Restrepo, no pudo ocultar su pesar al final del partido que empataron 2-2 ante el Juticalpa en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas en duelo por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional.



"No quedamos contentos sobre todo porque el Olimpia jugó muy bien, me gustó la entrega de los jugadores y de pronto nos equivocamos en los últimos minutos cuando teníamos que manejarlo y quisimos seguir jugando, fue cuando nos equivocamos porque le dimos posibilidades a Juticalpa", dijo Carlos Restrepo.

Y agregó: "Al no manejar los últimos minutos le dimos al Juticalpa la oportunidad de ganar los rebotes y que nos pudiera anotar en alguna jugada y fue como encuentran el gol del empate. Creo que el análisis pasa por un Olimpia que juega bien que me gusta, pero que necesitaba jugar como lo hizo en grandes pasajes del partido no lo hizo al final".



Una de las cosas que más critica fue que sus jugadores no pudieron controlar la pelota en los últimos minutos del juego. "Me ha costado entender ese vértigo que el equipo le gusta mantener y no manejar más el balón por eso nos meten hoy ese tanto que nos quita la posibilidas se sumar los tres puntos importantes para nosotros", comentó



Olimpia con el empate ante el Juticalpa llegó a 12 puntos y sigue en la quinta posición del campeonato Apertura superado por Real España, Marathón, Motagua y Juticalpa.



"Nosotros arrancamos fallando una clara con Roger Rojas y luego Juticalpa castiga con el primer gol, después tenemos el tercero con Will Mejía y la fallamos y nos meten el empate en los últimos minutos, en eso también de pronto nos faltó un poco de suerte y estar finos a la hora de definir, pero la equivocación está en el manejo del partido en los últimos momentos", aseguró Restrepo.