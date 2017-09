Tata Lozano: "Me voy tranquilo porque traté de hacer un buen trabajo"

Jorge "Tata" Lozano, técnico interino de Platense, terminó sorprendió por la paliza de 5-1 que le propinó el Honduras Progreso, puesto que venían de remontarle un 3-0 al Bicampeón Nacional Motagua, y de paso quitarles el invicto.

"Veníamos con toda la disposición de proponer el partido y ser agresivos, los dos goles que nos cayeron en los penales me desesperó un poquito, tratamos de recomponer pero no se pudo".

La goleada:

"Tal vez la remontada nos pudo haber mareado, fue algo histórico lo que sucedió el domingo ganar 4-3 despuès de ir perdiendo 3-0, veníamos con la ilusión de conseguir tres puntos acá y no se nos dio".

VER TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

Sobre su continuidad con Platense: "Pesa un poco la inexperiencia, hay que trabajar mucho pero uno aprende de los errores. Yo estaba claro que me habían dado Motagua y Honduras Progreso, ellos (los directivos) van a tomar la decisión mañana si sigo o no con el equipo. Me voy tranquilo porque traté de hacer un buen trabajo, si viene otro técnico buscaremos otros horizontes para tratar de hacer las cosas bien, no sé lo que decidirá la junta directiva".

"El resultado creo que no fue justo, llegamos varias veces y no la pudimos meter, el equipo lo intentô por todos lados pero no estábamos jugando solos".