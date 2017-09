El asistente técnico de Marathón, Jorge Pineda, no descarta dirigir a Platense

El asistente técnico de Marathón Jorge Ernesto Pineda, asegura ha tenido ofrecimientos para dirigir a Platense tras la separación de Reynaldo Clavasquín, pero fue claro que todavía no hay nada concreto por parte de la directiva selacia.

"Sí ha habido algunos comentarios, he hablado, pero preliminarmente yo tengo un compromiso con Marathón, con Orinson, con el profesor Vargas, en ese sentido estamos tranquilos, tampoco hay que cerrarle las puertas a nadie, esto es el fútbol y no sabe uno las vueltas de la vida", dijo.

"No es que lo esté descartando, es una cuestión que no le podemos decir no a nadie, hay que saber tomar decisiones, eso yo lo he hablado con el profesor Vargas, con la junta directiva, nada en concreto, yo sigo 100% con Marathón y aquí estamos", mencionó.

"Es un tema amplio pero corto si uno toma la decisión, el profe ha sido bien claro y él quiere lo mejor para uno, me está abriendo la posibildad de estar o no estar, aquí yo estoy bien, obviamente uno aspira a mejores cosas pero hasta el momento no hay nada concreto. Según lo que me he dado cuenta también hay otras personas que quieren llegar a Platense y están hablando con ellos, mi ilusión es estar acá pero en el fútbol uno nuca sabe qué es lo que viene".

Sobre las tres victorias consecutivas de Marathón: "Sabemos que el Real España tiene el primer lugar, estamos a un punto de ellos, tenemos un compromiso muy serio con nuestra junta directiva, con nuestros aficionados, el profesor Vargas ha llegado aquí con la mentalidad de cambiar a Marathón y de a poco se ha ido logrando, a pesar de tener obstáculos en la primera vuelta, nos hemos restablecido".

En Marathón solo quieren seguir sumando puntos para ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. "Creo que siempre uno hace números pero con el profesor no hemos tocado ese tema de hacer números, uno entra de cero a disputar nueve partidos en donde son 27 puntos en disputa y tenemos que ganar la mayor cantidad que sea posible y apuntamos a eso", expresó.

"No es fácil para Marathón, porque perdimos tres partidos al hilo y perdimos los más importantes, no lo esperábamos ni contra España, Motagua, tampoco con el Honduras Progreso, en ese sentido el estado anímico del jugador no era muy bueno, pero nos levantamos, nos motivamos bastante para cerrar bien la primera vuelta".