Bryan Bernárdez Barrios, con sospecha de conjuntivitis en Marathón

Las autoridades de la Secretaría de Salud ha alertado a la población hondureña sobre una epidemia de más de 30,000 casos de conjuntivitis en Honduras y recomendaron adoptar medidas de prevención para evitar que continúe la propagación de la infección viral y aparentemente ya ha llegado al Marathón.

Este jueves el jugador Bryan Bernárdez Barrios ha estado apartado de los entrenamientos por mostrar indicios de conjutivitis, así lo ha expresado el asistente técnico de Marathón, Jorge Pineda.

"El caso de Bryan que aparentemente presenta un grado de conjutivitis, esperamos que no sea eso, pero es lo que nos han dicho preliminarmente, lo queremos tener el día sábado para que pueda participar, pero esperaremos los resultados definitivos", mencionó.

Además Marathón para el inicio de la segunda vuelta, no contará con tres jugadores por estar convocados a la Selección Sub-22 de Honduras."Tres jugadores no estarán como Paul Suazo, Christian Cálix ni Darvis Argueta, pero recuperamos a Joshua Vargas y Allan Banegas, Rambo Rodríguez todavía no se puede unir a nosotros por un desgarre que tiene", dijo.