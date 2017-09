Se suspende partido Platense-Real España que se jugaría el domingo

Sorpresa. El Real España pidió a la Liga Nacional la suspensión del partido que sostendría el domingo contra Platense en Puerto Cortés ya que le convocaron cuatro jugadores a la Selección Nacional para los partidos eliminatorios que jugará ante Costa Rica y México.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Los aurinegros enviaron ayer por la tarde una carta a la Liga Nacional, dirigida al secretario Roque Pascua en la que le explican el motivo. Hace mención del llamado a la Bicolor de los jugadores Luis “Buba” López, Allans Vargas, Jorge Claros y Cristhian Altamirano, éste último llamado de último momento por Jorge Luis Pinto según el comunicado del Real España.

El partido abriría la segunda vuelta para los de Ramón Maradiaga que ahora tendrán 15 días sin fútbol ya que en la jornada 11 se juega hasta el 13 y 14 de octubre, pues en esta oportunidad no habrá competencia local cuando se disputen los partidos eliminatorios.

Hay que mencionar que el Real España aprovechará esta parón para realizar una gira por Nueva Orleans, Estados Unidos donde enfrentará un compromiso amistoso a inicios de octubre. Así Primi buscará darle un nuevo brillo al equipo que buscará mantener la punta del Apertura.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 10 DE LA LIGA

Marathón vs Vida (Sábado 3:30 pm)

Lobos UPN vs Juticalpa (Sábado 4:00 pm)

Real Sociedad vs Motagua (Domingo 1:00 pm)

Olimpia vs Honduras Progreso (Domingo 4:00 pm)