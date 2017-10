Jimena Sánchez en "A Solas Con": "Me encanta Neymar"

Tantas letras que tiene el abecedario y no encuentro ninguna para describir a la mexicana Jimena Sánchez, la radiante conductora de Fox Sports que irradia con su belleza y esplendor.

LAS FOTOS MÁS ATREVIDAS DE JIMENA SÁNCHEZ, LA MEXICANA QUE QUIERE A HONDURAS EN EL MUNDIAL

Sus ojazos y figura poética no tiene comparación. Enamora a cuaquiera a través de la pantalla chica. Su pasión por los deportes le valió para convertirse en una de las presentadoras más admiradas en América Latina. Tras varios años en el medio hoy brilla como una estrella. ¡Comencemos!



Jimena... en la región latinoamericana te tienen como una diosa de en los programas deportivos: ¿cómo respondes a eso?

No sé... la verdad acá en México muchas nos dedicamos a eso, pero para mí es un honor que me vean de esa forma.



¿Qué resaltas de todos tus años en la televisión?

La verdad es muy difícil. Es un trabajo super bonito. Inicié en esto gracias a mi pasión por el deporte, así que no podría elegir un momento. Asistir a un Super Bowl o a los eventos de la WWE es lo mejor que te puede pasar en un trabajo.



¿Alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a ser una de las mujeres top en el periodismo deportivo?

Todavía no me veo así. Sé que soy una mujer importante en el entretenimieto deportivo y en las redes sociales, pero creo que todavía me falta aprender muchísimo.



Quiero preguntarte... ¿hay algún momento en que tú haces algo por rating. como cuando te subes la falda o coqueteas con la cámara?

Al principio sí... pero eso como que lo vas modificando. Cuando empecé lo hacía bastante. Obviamente sí me vestía de una manera más sexy, pero ya qué más, ya no es necesario. Ya llevo cinco o seis años en esto y llega a aburrir. Aquí en México ya hay miles de Jimenas. La gente va cambiando y quiero tratar de evolucionar en esa parte.

Jimena Sánchez sí que es muy querida por su trabajo en México.





Dime algo ¿alguna vez te hicieron alguna propuesta en ESPN?

Fíjate que yo, antes de entrar a Fox hice casting en ESPN. Estuve muy cerca de entrar, pero los tiempos de Dios son perfectos. Tenía que estar en Fox Sports porque ahí me querían cambiar todo (mi blog, fotos sexy). Me quería en algo serio, me puse nerviosa porque no quería dejar de ser yo. Entré a Fox siendo yo misma, divirtiéndome. Al final estuvo increíble que ESPN me haya dicho que no.



¿Con cuál futbolista te gustaría tener una cita?

Me encanta Neymar.



¿Qué le dirías si lo tuvieras frente a ti?

Hay no sé... soy muy penosa. He conocido a deportistas que me gustan, pero se me da muchísima pena.



Honduras-México del 10 de octubre: ¿cómo crees que quedará?

Me gustaría que Honduras vaya al Mundial. México ya está clasificado. Ojalá que ganen 1-0 porque tampoco quiero más goles ja, ja, ja.



¿Qué memoria tienes del Aztecazo del 6 de septiembre del 2013?

Sabes, lo vi en casa. Era una selección mexicana a la que le teníamos mucha fe. Lo sucedido fue horrible. En el estadio Azteca no nos pueden llegar a ganar, fue una humillación.

Nombre completo: Jimena Sánchez Mejía Reyes

Edad: 33 años

Cosas que odia: El calor y el equipo Barcelona de España.

¡Algo que no sabías!

Tiene cinco perros Chihuahua en casa. No le gusta salir mucho. Las fiestas no van con ella. Su lugar predilecto para pasar un momento tranquilo es el bosque.

ALGO MÁS…

En el fútbol americano es fanática de los Raiders de Oakland. Fuera de ello apoya al Real Madrid.

Consejito a las chicas: “Que hagan lo que sepan a hacer y cuando lo descubran que sean la mejor en eso. Yo sé que no soy periodista, ni reportera, tampoco analista. Pero sí soy una de las mejores conductoras que hay en el entretenimiento deportivo”.