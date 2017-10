Segunda parte: Jimena Sánchez revela qué se operaría de su cuerpo

La presentadora de Fox Sports, Jimena Sánchez, habla en esta segunda parte de la entrevista a DIEZ sobre qué parte de su cuerpo le gustaría mejorar y también tocó un poco su vida amorosa.

Hace tiempo no tiene pareja y resalta que si se mira siendo la novia de un futbolista.

¿Cómo llegaste a la televisión?

Te cuento. Nunca pensé en dedicarme a esto. Al inicio hacía cosas (comentaba mucho de deportes) en las redes sociales. Me vio un diario y me contrató un diario deportivo, después terminé en Fox Sports. Recuerdo que mi primer día fue terrible. Una cosa es que te gusten los deportes y otra la televisión. Me ponía nerviosa frente a las cámaras.



¿Recuerdas algún momento cuando te quedaste fría?

En una ocasión que estaba en uno de los programas me quedé helada. Faisy y los otros chicos ya se conocían muy bien. En ese entonces me quedaba callada. Solían salvarme cuando veían que me iba por otro lado en mis comentarios.



Entonces era parte del marketing...

Sí. A veces lo haces sin querer, pero luego la gente te lo pide y ves que funciona. Pero la gente empieza a cambiar y tú tienes que modificar. Siempre tienes que irte por eso. Yo no creo que haya alguien que diga -voy a hacer algo que no le guste a alguien-.



¿Cuál es la mejor cadena? ¿Fox Sports o ESPN?

Fox Sports. Acá somos como una familia. Estoy muy contenta por trabajar ahí.



¿Es importante la belleza para llegar a un medio de comunicación?

Ummm no... Pero hay casos en que sí. Por ejemplo, yo sí lo he utilizado, sería tonto decir que no. Entré a un programa que era "sex symbol"-ahí sí es importante-, pero puede haber muchas chicas bonitas, pero no la arman. La suerte de la belleza es relativo.

¿Quién es la persona que ha estado más cerca de ti para aconsejarte todo este tiempo?

Mis padres, amigos y jefes.

*MUY ÍNTIMAS*



Tantos programas en los que estás involucrada... parece que no tienes vida.

La verdad no mucho. Sí es una vida como que bien sola. Por la mañana hago radio en Televisa Deportes luego me voy a Fox. La realidad es que estoy desconectada del mundo.



¿Qué hay detrás de la Jimena que vemos en la pantalla?

Ja, ja, ja. La gente no me lo va a creer, pero soy una persona muy penosa, te lo juro. Quizá no lo aparento por las fotos que subo a las redes, pero sí lo soy. Me da pena y miedo salir. A veces me siento expuesta, prefiero estar en casa.



¿Alguna vez te has operado alguna parte de tu cuerpo?

Todavía no. Algún día cuando tenga tiempo o cuando lo requiera lo voy a hacer.



¿Qué te pondrías?

Pantorrillas creo ja, ja, ja.



¿Te ves casada con algún futbolista?

No sé si casada, pero sí como pareja.



¿Quién es el mejor? ¿CR7, Messi o Neymar?

Creo que los tres. A mí las comparaciones no me gustan. Se hace complicado, pero no podemos minimizar lo que hace Messi.



¿Te parece bien la salida de Ney del Barcelona?

Neymar estaba bajo la sombra de Messi. Me encanta que haya salido porque odio al Barcelona ja, ja, ja... ahora la va a armar en el PSG. ¡Quiero comprar la camisa del París eh!



Pedísela a él entonces....

No me conoce... cómo se la voy a pedir. Sí estaría bueno, pero no creo, qué pena.



¿Cuál es tu prototipo de hombre ideal?

Es muy complicado porque hace mucho no tengo una pareja. Pero sí es importante una persona que me haga reír.



¿A dónde sería una cita ideal para Jimena?

Íjole... me encanta mucho comer. Que me llevaran al bosque sería estupendo porque odio la playa y el calor.