Victoria sale del sótano y Olancho escala en la Liga de Ascenso hondureña

La Liga de Ascenso sigue con su torneo Apertura y la mayoría de grupos ya inició la segunda vuelta donde los equipos han comenzado a recuperarse como el Olancho FC donde juega Rambo de León y el Victoria de La Ceiba.

Los olanchanos lograron imponerse en su casa venciendo sin problemas 2-0 al Estrella Roja de Danlí en la actividad de partidos en la zona centro-sur-oriente.

Ver: ASÍ MARCHAN LOS GRUPOS DEL ASCENSO

Mientras que en la zona norte, el Victoria logró recuperar terreno y salir de las últimas posiciones del grupo al imponerse en el arranque de la segunda vuelta del grupo A 2-1 al Arsenal de Roatán.

Los ceibeños dejaron el sótano al Boca Júniors que juega mañana. Siempre en este grupo el Social Sol se mantiene en la cima del grupo tras empatar 1-1 de visita contra el Trujillo.

El Atlético Choloma venció sin problemas al París Saint Germain de San Manuel. Foto Neptalí Romero

Otro equipo que recuperó terreno es el Atlético Choloma que sin hacer mucho logró sacar un 2-0 cómodo frente a PSG de San Manuel, Cortés. En este grupo la nota negativa fue que Wilmer Cruz regresó con derrota al Atlético Municipal de Santa Cruz que perdió 2-1 contra el Brasilia.

RESULTADOS DE ESTE SÁBADO

Olancho 2-0 Estrella Roja

Victoria 2-1 Arsenal

Atlético Choloma 2-0 PSG

Brasilia 2-1 Atlético Municipal

Trujillo 1-1 Social Sol

Real Juventud 2-1 Esperanzano

JUEGOS DEL DOMINGO

Atlético Limeño vs Villanueva 10:30 am

Olimpia Occidental vs Deportes Savio 2:00 pm

Tela FC vs Borussia Dortmund 2:00 pm

Pinares FC vs Lepaera 2:00 pm