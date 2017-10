Roger Rojas: "Me hubiese gustado estar en la Selección Nacional"

El ariete del conjunto Albo, Roger Rojas, desveló una emoción de felicidad tras marcar su segundo gol en lo que va del actual Torneo Apertura 2017, y aprovechó para mandarle un mensaje a los seleccionados catrachos previo al partido contra Costa Rica, teniendo en cuenta de que los suyos se enfrentarán a Santos Guápiles, equipo del mismo país en la final de la Liga de Concacaf.

EL PLATENSE-OLIMPIA SE JUGARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO EN CORTÉS

Roger inició diciendo que "sería grandioso coronarnos en Costa Rica" y sobre el partido de Honduras contra los ticos dijo comentó que "ojalá que los muchachos puedan ganar y que puedan clasificar al Mundial".

Además, lamentó no estar junto a la plantilla de Pinto peleando por la clasificación al Mundial, pero que dicha decisión le sirve de inspiración para seguir trabajando.

"Me hubiese gustado estar en la Selección Nacional, pero creo que ahorita el profe no puede llamar a un jugador que nunca ha tenido. Uno como delantero tiene que a hacer más goles para levantar la mano y decir -profe aquí estoy-. Por ahora me toca seguir luchando en el equipo y desearle lo mejor a los compañeros", concluyó Roger Rojas.

De momento la Selección de Honduras es quinto en la tabla de la eliminatoria con nueve unidades. Este próximo 6 de octubre se verá las caras contra Costa Rica y 10 cerrará contra México en el estadio Olímpico. Dos encuentros vitales en la búsqueda de colarse en el Mundial de Rusia 2018.