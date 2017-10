Marco Ureña: “Mejor escenario no vamos a tener para clasificar al mundial”  

Tras su llegada a Costa Rica el atacante Marco Ureña nuevamente volvió a hablar del técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto y fue claro sobre el juego que tendrá su selección en el estadio Nacional en San José.



Ureña mencionó a Pinto en sus primeras declaraciones previo a integrarse a las prácticas de Costa Rica, directo y claro explicó que a lo interno saben que el estratega de la H tiene la ventaja de que conoce muy bien a la selección tica.

BRYAN RUIZ QUIERE PASAR AL MUNDIAL GOLEANDO A HONDURAS



“Sabemos de que él tiene la ventaja de que nos conoce a todos y por ahí tiene la ventaja de planear el partido a su manera, pero no lo vemos como que lo vamos a enfrentar a él, será a Honduras, es un clásico centroamericano y hay que ganarlo”, dijo Ureña a los medios de comunicación en el aeropuerto Juan Santamaría.

MARCO UREÑA: "NO VEO POR QUÉ TENGA QUE SALUDAR A PINTO



Costa Rica está a un punto de avanzar al mundial y previo al juego ante Honduras, Marco Ureña no se guardó nada y detalló que “mejor escenario” no van a tener para clasificar a Rusia 2018.



“Con la motivación que tenemos, estamos a un paso del mundial, mejor escenario no vamos a tener para clasificar al mundial y esperemos que sea este viernes”, comentó Ureña.