El seleccionado tico que quiere dejar fuera del mundial a la selección de su padre

Costa Rica buscará ante Honduras su clasificación al mundial de Rusia 2018, en un juego que encerrará muchos matices, incluido el de Daniel Colindres, seleccionado tico de padre hondureño.

Ya sumado a la selección, el futbolista brindó una entrevista a mariosegura.com y se refirió a este y otros detalles.

La entrevista:

¿Viene con la intención de jugar?

Siempre he dicho, a nosotros nos critican la irregularidad, desde que volví a Saprissa con el título 30 logré eso, he tratado de mantenerme para estar acá. Siempre he venido con la convicción de jugar minutos, a veces se da y la mayoría no, si te toca debes llenar las expectativas que tiene el profesor de uno, es un sueño de cualquier futbolista.

¿Dos juegos para consolidarse en esa lista?

Consolidarse no sabemos hasta que den la lista, si sirven de apoyo, si uno hace las cosas bien te pueden llamar de nuevo, una lesión u otra cosa te pueden dejar fuera.

¿Honduras con algunas bajas?

Le damos importancia a lo nuestro, los compañeros que jugarán, los suplentes, nos concentramos en nuestras capacidades luego veremos a Honduras.

¿El ataque de la Selección?

Ureña es súper importante, está Ruiz, Venegas, en su momento han cumplido un papel importante.

¿Clasificar al Mundial superando al rival del área?

Siempre se ha dicho que es el Clásico Centroamericano, independientemente de lo que vayan hacer, debemos pensar en lo de nosotros, lo importante es clasificar.

¿Su padre (Santiago Colindres) es catracho?

Si mi papá es hondureño.

¿Qué quieren los dos?

Habría que preguntarle a él que le parece.