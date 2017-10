Lo que todos esperaban, Keylor Navas llegó a Costa Rica

Keylor Navas llegó a Costa Rica este lunes 2 de octubre en compañía de su familia y el defensor central, Giancarlo González.

A su encuentro no fueron demasiados aficionados, aunque un niño tuvo el privilegio de fotografiarse con el meta del Real Madrid, que accedió de forma amable.

MARCO UREÑA ASEGURÓ QUE MEJOR ESCENARIO NO PUEDEN TENER PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL

Sin embargo, con la prensa no existió ningún trato, pese a que hubo insistencia ante su paso para que se acercara a brindad algunas declaraciones.

SELECCIONADOS TICOS QUIEREN CLASIFICAR SIN IMPORTAR QUIEN SE QUEDE FUERA

Por otro lado, González si se acercó a la prensa y aseguró que Honduras llega obligada a ganar, aunque Costa Rica debe de conseguir el boleto sí o sí en su casa.

Sobre su estado físico esto dijo:

"Me siento bien, vengo con ritmo. Es decisión del cuerpo técnico si juego o no. Gracias a Dios he venido jugando, me siento con ritmo, motivado, queremos buscar la clasificación en casa. La presión es nuestra, porque estamos en casa y queremos clasificar al mundial".