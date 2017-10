Kendall Waston: "Para mí el tema de la polémica con Pinto nunca existió"

En el último suspiro del partido del sábado frente a Honduras, el central Kendall Waston dio un gran salto que le sumó casi un metro más a su 1,95 de estatura para meter a Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018 con un potente cabezazo que comprueba la trillada frase de que el fútbol da revanchas.



Aunque él afirma que no guarda ningún resentimiento con el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto por no llevarle al Mundial de Brasil 2014, el gol de Waston supone un premio del fútbol a un jugador que nunca se rindió y que lo da todo en el campo.

VER: TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL DE CONCACAF



"Para mí el tema de la polémica con Pinto nunca existió, ya eso quedó atrás", dijo Waston en los entrenamientos previos al partido del sábado, en declaraciones en las que achacó el morbo a la intención de la prensa de calentar el partido.



Perdía Costa Rica 0-1 frente a Honduras y el seleccionador Óscar Ramírez se jugó la carta de enviar a la torre Waston al área rival, como centro delantero, un rol al que el jugador está acostumbrado cada vez que sus equipos están urgidos de un gol en los últimos minutos.

Kendall Jamaal Waston Manley anotó dos goles en la eliminatoria y los dos a Honduras.

Casi al minuto 95 el '10' Bryan Ruiz sacó del sombrero una jugada de maestro por la banda derecha, centró al área y fue allí donde apareció el gigante para imponer su físico sobre todos, incluido su compañero Celso Borges, para poner el empate que le dio a Costa Rica su boleto al Mundial.



De paso, el gol de Waston deja muy mal ubicada a la Honduras del colombiano Pinto, en el quinto lugar y sin depender de sí misma para lograr el pase a la repesca.



Repitió la dosis el espigado zaguero de 29 años, pues en el partido eliminatorio jugado en San Pedro Sula hace unos meses también puso el empate definitivo 1-1 con un imponente cabezazo.



Dos goles en el hexagonal final de la Concacaf y los dos a Honduras. La afición habla de karma contra Pinto y la prensa de revancha, pero el futbolista del Vancouver Whitecaps se aleja de esos calificativos y ha preferido destacar la felicidad que vive por sentirse en su primer mundial en categoría absoluta.

Waston fue el gran héroe de la clasificación al Mundial de Rusia.

"No hay revanchas", sentenció el jugador tras terminado el compromiso en San José cuando daba la vuelta olímpica ante 35.000 aficionados en el Estadio Nacional.



Waston, formado en el Saprissa, jugó el Mundial Sub 17 de Perú 2005 y el Sub 20 de Canadá 2007 y completará el ciclo en Rusia 2018, si no sucede algo inesperado.



El zaguero tuvo breves pasos por el Nacional uruguayo y el Bayomón puertorriqueño antes de consolidarse en el Saprissa y dar el salto al Whitecaps canadiense, que juega en la liga MLS de Estados Unidos.



El festejo por la clasificación a Rusia 2018 la noche del sábado dejó imágenes cómicas del gigante Waston cargando a los compañeros más bajos y hasta a un periodista, lo que demuestra la fortaleza física del defensa que, sin duda, será un arma muy valiosa para Costa Rica en la Copa del Mundo.