Periodista tico: "Costa Rica no puede darse el lujo de hacer un papelón y dejarse ganar por Panamá"

Harold Leandro

No me cabe duda: Costa Rica saldrá a ganar este martes ante Panamá en el última fecha del proceso eliminatorio hacia el Mundial de Rusia 2018.

Más allá de que algunas voces sensacionalistas sostengan que, al tener el boleto asegurado, Costa Rica la dará “la manito” a Panamá, eso es pura especulación y ganas de poner a pelear a dos pueblos hermanos: Honduras y Costa Rica.

Y no por varias razones: Más allá de que no estarán Keylor Navas (por lesión), Bryan Oviedo, Cristian Gamboa y Kendall Waston (acumularon la segunda tarjeta amarilla en el juego del pasado sábado ante Honduras), Costa Rica no puede darse el lujo de hacer un papelón y dejarse ganar por Panamá.

Estas ausencias, en lugar de bajar la peligrosidad de la Tricolor, la aumenta, pues los que saldrán en su lugar tratarán de dar lo máximo en procura de no perder la posibilidad de estar en la nómina que estará de Rusia 2018.

El prestigio de una selección cinco veces mundialista no permitiría ninguna digresión. Tampoco la tradición del fútbol tico, rico en historia.

Y para muestra un botón: Es el máximo ganador de la Copa Uncaf con 8 títulos (1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013 y 2014), seguido por Honduras, con 4 (1993, 1995, 2011 y 2017).

Ahora, en el fútbol todo puede pasar y no se puede descartar que Costa Rica pierda el martes, pero de lo que no debe quedar duda es que los pupilos de Óscar “Macho” Ramírez saldrán a ganar.

No hacerlo iría contra los principios del deporte en general, el fútbol en particular y la herencia histórica de un pueblo que se precia de su democracia, sinceridad y apego la verdad.