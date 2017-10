Hernán "Bolillo" Gómez sobre el gol "fantasma": "Yo no lo vi"

Tras la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018, el director técnico de la selección de Panamá, Hernán "Bolillo" Gómez habló del gol "fastasma" en el juego ante Costa Rica, donde sorprendió al decir que no lo vio.

El estratega de la selección canalera fue más allá tras la jugada polémica que se dio en el estadio Rommel Fernández y lo catalogó como un error, comparado con las otras jugadas cuestionadas en los partidos que se desarrollaron paralelamente.

"Nosotros donde estabamos no lo veíamos, lo que si vimos fue un penalti claro, se acuerda el partido con Honduras (en Honduras), el gol de Alberto entró todo, ayer hubo un partido donde existió un gol en fuera de lugar y una falta contra el mexicano dentro del área. Son errores, pero ahí no pierde Estados Unidos, ni Honduras, ellos pierden en sus otros partidos", detalló Gómez a Telemetro.

"Bolillo" Gómez comentó que anteriormente en la eliminatoria existieron jugadas dudosas donde tuvo participación Panamá y favoreció a sus rivales.

PRENSA PANAMEÑA ENLOQUECIO CON CLASIFICACION AL MUNDIAL

"Panamá, cuando le han pitado y hay duda, siempre la duda ha sido para el equipo rival, si ayer hubo una duda, por fin una para nosotros, pero es una jugada de apreciación, difícil de ver, la gente, el balón, yo no la vi. Yo vi la jugada pero no te puedo decir si entro o no", mencionó Gómez.

El técnico colombiano envió un mensaje de agradecimiento a la afición canalera por todo el apoyo brindado en la hexagonal.

"(Los aficionados) Fueron un apoyo muy importante para mí, que sea un ejemplo para que el país que viene progresando, unidos y con la alegría y motivación sigamos más arriba con Panamá", comentó "Bolillo" Gómez.

Un detalle interesante es que anteriormente el "Bolillo" había comentado a la cadena CNN que si conseguía clasificar a Panamá a la Copa del Mundo le gustaría que le hicieran una estatua, al ser consultado por el periodista dijo: "Ojalá, muy bonito sería".

Panamá clasificó a su primer mundial en la historia, por lo que el "Bolillo¨ deja huella en el balompié canalero.