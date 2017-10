Alex López: "No es fácil ganarse la confianza del profesor Pinto"

Alexander López recibe con tranquilidad y responsabilidad el calificativo de cerebro de la Selección Nacional de Honduras de futbol que clasificó al repechaje para buscar el boleto al Mundial de Rusia 2018. La Bicolor tiene que jugar contra Australia para participar en la gran cita orbital.



"He tenido la oportunidad de jugar los últimos cuatro partidos de la selección, gracias a Dios las cosas salieron de la mejor manera, no he tenido un resultado negativo durante mi actuación con la Bicolor, espero seguir de la mejor manera", explicó.

ALEX LÓPEZ, EL NUEVO CEREBRO DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Y agregó. "No es fácil ganarse la confianza del profesor Pinto, por eso me sorprendió cuando me convocaron para el partido contra Trinidad y Tobago y me sorrprendí aún más cuando me dicen que voy de titular, no tenía en mi mente salir de titular pero gracias a Dios me salieron las cosas bien".

López explica que desde que alineó ante Trinidad y Tobago el técnico Jorge Luis Pinto le ha dado mucha confianza. "Algo que a él le gusta mucho es que el jugador que esté en la cancha lo dé todo y que nunca se pare. En lo particular me exige mucho jugar con Elis y Quioto, también me pide que le ayude a los delanteros marcar a los defensas porque ya no juega con línea de cinco".

"En todas las posiciones hay responsabilidad pero más en la media cancha porque por ese departamento pasa todo el fútbol, en muchos tramos de los partidos el balón pasa por mis pies.... A Honduras se le ha visto una actitud totalmente diferente jugando con una línea de cuatro, el grupo se ha sentido muy cómodo con ese sistema por eso hemos tenido buenos resultados. Un repechaje se juega a muerte porque es el último paso para llegar al Mundial" enfatizó.

Australia no será fácil

Sobre el juego ante Australia que se definirá en una fecha aún no establecida por Fifa expresó.

"Australia viene siendo una de las selecciones muy buenas de Asia, sabemos que será un partido duro, he enfrentado muchos de sus jugadores, son muy buenos técnicamente e inteligentes".

Y añadió. "Nosotros vamos a llegar más motivados al repechaje por el apoyo de la afición hondureña, se notó la unión que hubo en el pueblo hondureño en los últimos partidos, lo único que no comparto son los memes que enviaban algunos aficionados en las redes socieles pero entiendo que es parte del fútbol", lamentó.

En relación al horario del partido el fino mediocampista reiteró. "En lo particular me gustaría jugar entre 4:00 o 5:00 pm, no habría mucho sol pero sabemos que la temperatura en Sa Pedro Sula es muy alta y eso nos puede beneficiar en parte".