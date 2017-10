Aficionado de EUA explota por no clasificar al Mundial y se viste de alemán

Un seguidor de la Selección de Estados Unidos no soportó ver que su equipo no estará en la Copa del Mundo y colgó un video donde desata toda su furia. Al final sorprende al vestirse con la camisa de otro país.

Durante su monólogo, el seguidor del equipo americano, dice que no es posible que un país con más de 330 habitantes no tenga 11 buenos jugadores que sí los tuvo Trinidad. “Hay más gente en un Walt Mar en este momento que en Trinidad y Tobago”, expresa.

Ver: EL LLANTO DE PULISIC TRAS QUEDAR FUERA DEL MUNDIAL

El seguidor explica que no es posible que su equipo no esté en el Mundial. Se hace muchas preguntas principalmente porque son potencia en otros deportes. “Solo tengo 10 dedos, son 11 jugadores, pero realmente no pudieron”, dice con mucha furia.

Luego se queda en silencio durante algunos minutos. Se quita la camisa de su país y sale vestido con un traje bávaro, tradicional de los alemanes. “Ya tengo a quien apoyar en el Mundial”, dice muy furioso mientras al fondo se observan camisas de su equipo de la NFL al que sigue.