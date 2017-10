¡VUELVE LA LIGA! Olimpia busca el liderato y el Honduras escalar

La Liga Nacional se reanuda después de la doble Fecha FIFA en la que la Selección de Honduras logró el pase al repechaje donde ahora buscará el boleto al Mundial de Rusia frente a Australia.

Hoy en La Ceiba, el Vida de Héctor Castellón se mide al Olimpia que después del triunfo en Puerto Cortés, escaló hasta el segundo puesto y un triunfo esta noche los pone de líderes hasta el domingo que juegan Marathón y Real España que buscarán no darle espacios.

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

En otros de los partidos, el Honduras Progreso que dirige Nerlin Membreño, se enfrenta al Real Sociedad que estrena técnico. Douglas Munguía buscará lavarle la cara luego del trabajo que hizo Carlos Martínez, pero los progreseños quieren mantener el ritmo y escalar.

Olimpia no contará con Carlo Costly, jugador que sigue tocado de su costilla tras recibir el codazo del jugador de Marathón Caue Fernandes y que lo hizo perderse los partidos con Honduras. Pero el técnico Carlos Restrepo cuenta con los seleccionados que llegaron motivados.

El partido Vida vs Olimpia es uno de los choques atractivos que tiene la jornada 11 del Apertura.

El Vida que tiene plantel completo, no quiere darle espacios al Olimpia por lo que será un duelo muy parejo. De la mano de Castellón, se le ha visto un cambio al equipo y reforzado con los caribeños es muy fuerte en ataque y los leones no van de paseo a La Ceiba.

El resto de la jornada se juega entre sábado y domingo. Mañana el Real España recibe a la Universidad Pedagógica en el único partido sabatino. Mientras que el domingo el Platense recibe a Marathón y el Motagua choca contra el Juticalpa en el Nacional para cerrar la fecha 11.

ASÍ SE JUEGA LA JORNADA 11

HOY: Vida vs Olimpia (7:00 pm) transmite Canal 11

HOY: Honduras Progreso vs R. Sociedad (7:15 pm) transmite TVC

Sábado: Real España vs UPN (7:00 pm) vransmite TVC

Domingo: Platense vs Marathón (3:00 pm) transmite TVC

Domingo: Motagua vs Juticalpa (4:00 pm) transmite TVC