Técnico de Costa Rica responde a las críticas sobre su capacidad y lanza una indirecta

Ya con el boleto listo para la Copa del Mundo de Rusia 2018, el técnico de la selección de Costa Rica, Oscar Ramírez, habló en conferencia de prensa diferentes detalles tras el hexagonal y hasta se molestó.

El estratega tico fue claro y directo ante los medios de comunicación donde mencionó que parte de la afición y periodistas le ponen más atención a lo negativo.

“Si algo tenemos es que somos muy analistas de nosotros mismos, siempre buscamos mejorar lo que no se hace bien”, afirmó. “Nosotros no estamos contentos con el cierre pero se clasificó al Mundial y a veces siento que eso no tiene valor. Muchas veces se quiere ver más lo negativo que lo positivo”, mencionó en conferencia de prensa.

Ramírez amplió el tema y detalló que cumplió con el objetivo de clasificar al mundial, a pesar de no caerle bien a algunas personas.

“Yo traté de corazón, hacerlo de la mejor manera. A lo mejor no les caigo bien a algunos, pero me siento bien, cumplí y lidié con muchas situaciones. Quisiera ver a toda esa gente en este puesto y luchando contra muchas cosas. No están contentos por el cierre, pero se cumple un objetivo”, señaló Ramírez.

El técnico de Costa Rica anteriormente estuvo en otro mundial (1990) en aquella época como futbolista, ahora lo hará dirigiendo.