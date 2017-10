Promesa de Dios se cumple en futbolista panameño y su selección

"Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta", dicta una frase bíblica del libro Números 23:19 de la Santa Biblia.

En otras palabras, las promesas de Dios se cumplen. Así quedó en manifiesto tras las declaraciones del futbolista panameño, Luis Tejada tras conseguir la clasificación a una Copa del Mundo luego de vencer a Costa Rica 2-1 en el estadio Rommel Fernández. Según él, todo era parte de una revelación divina.

“Nosotros lloramos aquí, ahora ellos van a llorar, Dios ya me lo había dicho. La gente me criticaron que sea humilde, si yo toda la vida he sido humilde- La gente no comprende todo lo que una ha sufrido. Dios no se equivoca", apuntó el delantero a un medio local.

TE PUEDE INTERESAR: ¡LOCURA EN PANAMÁ! LO QUE ESTÁN HACIENDO POR HABER CLASIFCADO AL MUNDIAL

El camino hacia Rusia 2018 para los canaleros estuvo árduo. Pasaron circunstancias, como la muerte de Amílcar Henríquez que sacudió su campamento y tras derrota contra México las cosas no se pusieron bien, a tal punto que hasta su propio técnico adelantó su renuncia si perdían ante Trinidad y Tobago.

Lo cierto es que tras todo este conflicto le asentó bien a los mismos. Al final consiguieron su boleto directo al Mundial por primera vez en su historia al quedar en el tercer lugar con 13 unidades.