Circi Hernández: "A los legionarios el orgullo los ha matado"

Estoy convencido que los astros se alinearon para crear a Circi Mariel Hernández, la hermosa constelación terrestre que acaba de fichar GOtv para cautivar a todos a través de la pantalla chica.

Tras tatuarse de pasión por el deporte, la misma se ha abierto paso en una rama del periodismo que muchos creen que solo es para hombres. Pero no, ella brilla con su belleza y conocimiento. ¡Comenzamos!

Llevas en el periodismo un par de años... ¿después de todo estás donde querías estar?

Te diré que estoy en una etapa en la cual considero que todavía me hace falta muchas cosas por cumplir. Todo ser humano debe darse cuenta que podemos a hacer todo lo que queremos, pero necesitamos mucho tiempo para lograrlo.

Fuera del conocimiento... ¿te consideras lo suficientemente hermosa para destacar en el periodismo deportivo?

Todas tenemos ese toque que llama la atención, pero la belleza de una persona está en el interior.... aunque realmente no me considero tan fea, ja, ja, ja. Ser bonita te abre puertas en el medio de comunicación (sobre todo en tv), pero tienes que tener la capacidad de a hacer las cosas bien.

¿Hace poco estuviste en Todo Deportes cierto?

Sí, estuve presentando un programa de deportes. La verdad que aprendí mucho.

¿Qué tal es Kawas como maestro?

Es una persona que siempre está ahí para apoyarte. Él siempre está encima de uno para que los empleados den todo de sí. No me quejo de él, más que un jefe fue un amigo.

Circi... ¿en alguna ocasión algún jefe se ha querido sobrepasar contigo metiéndote la mano, o queriendo tener algo más que una relación laborar?

¡Uyy... esa pregunta, ja, ja, ja! Yo creo que la periodista que te diga que no, es mentira, en el medio de comunicación televisivo es obvia, y no solo con los jefes, también con tus compañeros que son los que por ahí te hace acoso laboral. Es difícil manejarlo, pero es obligatorio saberlo manejar porque de lo contrario vas a perder tu oportunidad, peor obviamente no vas a abrir las puertas, tienes que dejarlo bien en claro.

PULSA PARA VER: LA PICANTE SESIÓN DE FOTOS CON CIRCI HERNÁNDEZ

¿A dónde viviste un trato tan intenso como este?

Ja, ja, ja... vamos a dejar esto en incógnita. No quiero revelar el nombre, pero fue en un canal de la capital.

¿Pero denunciaste el acoso?

Nunca me atreví. Las personas que son dueños de los medios de comunicación tienen bastante poderío. Nunca llegué a punto en donde dije -ya me hartó-, siempre supe manejarlo. Fijate que eran señores ya casados. Es difícil tratar eso. Lo que hice fue que puse todo en claro desde un inicio. Dije que tenía novio, que estaba casada, que se alejara lo más que pudiera -aunque fuera mentira-. Tuve que poner un alto.

Hoy estás en otra etapa con GOtv...

Sí, mirá empezando por el ambiente de trabajo. Acá las personas te reciben con un calor o con una alegría enorme. Es un equipo profesional, estoy super contenta de estar aquí. A ellos gracias por la oportunidad que me han dado. Solo entré y me sentí como en casa.

A LA CANCHA

Háblame de ese futbolista por el cual brillan tus ojos..

Fijate que yo tengo un mal concepto de los jugadores. Son bien enamorados, no me brilla los ojos por ninguno.

¿No te ves casada con uno de ellos por considerarlo mujeriego?

No, jamás, jamás me veo casada con algún futbolista. Tienen muy mala fama.

¿Alguno de ellos se te ha insinuado?

Sí lo han hecho. Pero nunca les contesto, por lo general lo que hago es evitar cualquier tipo de mala interpretación que se pueda dar hacia ellos. Estoy cerrada a una relación con un futbolista.

¿Qué tipo de hombres podrían golear tu corazón?

Bueno ya está... ja, ja, ja. No tengo un estereotipo de persona que pueda acaparar mi atención. Con mi novio, lo que me gusta es su forma de ser. Y también que es bien guapo.

¿A qué tipo de hombre le mostrarías tarjeta roja?

Una persona mujeriega o prepotente

¿Un partido que recuerdes con decoro?

La remontada del Barcelona al PSG en la UEFA Champions League.

Circi mientras posaba para el lente de DIEZ. Muy simpática como de costumbre.

¿Cómo viviste ese Honduras vs México en el Olímpico?

Fueron 90' minutos bien intensos. Algo que me caracteriza a mí es que nunca pierdo las esperanzas. Estaba en el cuarto y casi tiro el control remoto al televisor.

¿Eres de las personas que ha creído en Jorge Luis Pinto?

Pinto es un buen técnico, pero no se le ha dado en la selección esa capacidad de manejo. También considero que los jugadores no dan todo de sí en los partidos. -Qué culpa tiene Pinto que los futbolistas no definan en el ataque-.

¿Ves a Honduras en Rusia 2018?

Es un partido bien complicado el que le espera a Honduras, Australia no es una selección cualquiera, tiene sus estrellas. Todo depende de la actitud con que salga en ese partido. Yo soy una persona muy positiva y creo que sí podemos pasar, y sacar un buen resultado aquí en San Pedro Sula. ¿Qué pasaria con estos jugadores que le han dicho que no a la selección, tal es el caso de Rony y Espinoza.

¿Crees que más adelante se merecen que Jorge Luis Pinto los convoque de nuevo a la plantilla?

Hay dos casos: hay seleccionados que no estuvieron como el caso de Andy Najar y el "Choco" Lozano, entonces -¿se merecerían ser convocados si pasa Honduras al Mundial?- ellos sí, ya que es una situación diferente, pero en el caso de estos jugadores que le dieron la espalda a la selección por qué se les daría una nueva oportunidad. Tal vez sea necesario, pero una vez que se han negado, no creo que merezcan una nueva oportunidad.

¿Bochornosa la actitud de Rony Martínez?

Cuando los jugadores se van al extranjero se les sube a la cabeza lo que tú ya sabes... una vez que son más o menos reconocidos en el fútbol internacional, ya no quieren regresar de donde salieron. Creo que piensan que nunca se les va ha terminar su época de oro y de alguna u otra manera siempre van a volver y se darán cuenta de todo lo que perdieron por no tener humildad. A los legionarios el orgullo los ha matado. Por ahí escuché en una declaración de una persona (Julio César de León) que decía que los jugadores todavía no saben lo que es el amor al fútbol. Sólo son tatuajes, "piercings", gimnasio y fotografías, entonces no saben lo que verdaderamente es sudar la camiseta.

¿Como aficionada al fútbol qué esperas ver de nuestra selección frente a Australia?

Realmente espero que salgan con todo y que le demuestren a muchos hondureños de qué estan hechos. Así con la misma actitud contra México donde cerraron muchas bocas, jugaron un papel fundamental.



Cortitas y picantes

-Color favorito: verde

-Comida: las pastas

-Lugar para una cita ideal: el campo

-Día perfecto: cine, películas y lluvia

-Parte favorita de su cuerpo: sus ojos

-Parte de su cuerpo que le sube la temperatura cuando la besa: el cuello

-Tipo de beso: tiernos

-Vestimenta favorita: deportiva

Su ficha

-Edad: 26 años

-Fecha de nacimiento: 2 de junio 1991

-Profesión: Periodista

-¡Sus equipos predilectos!

De la Liga BBVA le va al Barcelona. Mientras que de la Premier League adora al Manchester United. Ya en la Serie A es hincha de la Juventus.