Diez a medio de Australia: "Tienen mucho que temer, pero solo en términos deportivos"

Diego Paz

Hablan de muerte, terror, malos hoteles, comida con mosquitos y aficionados hostiles. Así han calificado algunos medios de Australia a San Pedro Sula, sede del primero juego de respesca entre los "Socceroos" y Honduras.

Ambos equipos disputan una plaza al Mundial de Rusia 2018. Primero juegan en el estadio Olímpico el 10 de noviembre y luego se trasladan a Sidney para disputar el partido de vulta el 15 de noviembre. El ganador de la serie sella su boleto.

A media noche recibí una llamada de un periodista con acento extraño. Me levantó, pero era temprano en Sidney. El colega del prestigioso medio Four Four Two, Con Stamocostas, quería salir de la duda. ¿Realmente es tan terrible Honduras?

El medio Four Four Two Australia se contactó con DIEZ para conocer como es el ambiente previo de un partido de eliminatoria en San Pedro Sula.

Bueno, al menos quería conocer el punto de vista de un colega sampedrano. Y entre tanta pregunta sobre las condiciones del país, infraestructura, índices de violencia y hasta el sabor de nuestra comida, pues me sentí ofendido.

Vamos, seamos honestos, este país tiene oportunidad de mejorar en todos los sentidos, pero no es para que no se pueda disputar aquí un partido de eliminatoria.

"Eso sí, en términos deportivos hay mucho que temer", les dije. Aquí está la nota completa de Four Four Two (Cuatro-Cuatro-Dos).

A San Pedro Sula la han tildado como la "capital del terror" en algunos medios de Australia por los elevados índices de violencia.

Aquí han jugado Estados Unidos, México, Costa Rica y los futbolistas no se han ido del país lastimados, más bien, hay un buen trato, se les aplaude, hay fotos, abrazos, sonrisas para las estrellas como Tim Howard, Chicharito Hernández o Keylor Navas.

Claro, también se toman medidas de seguridad que establece la Fifa. Esto no se puede pasar por alto.

Tranquilos, australianos. Aquí serán bien recibidos. Vengan con tiempo para bucear en Utila y Roatán, conocer las Ruinas Copán y darse un chapuzón en Pulhapanzak.

Australianos, si vienen a Honduras, deben quedarse un par de días para conocer las Ruinas de Copán. Foto: Honduras Tips.

Pulhapanzak está a una hora de San Pedro Sula, ¿terror? No... ¡belleza! Foto: Honduras Tips.

Estoy seguro que la gastronomía catracha llenará su paladar, se toman una rica sopa de caracol y la acompañanan con una baleada y una Salva Vida bien fría.

En la portada de Buen Provecho, revista de cocina, se destaca la comida tradicional de Honduras. ¿No están babeando solo al verla?

Hay que enfocarse en el fútbol, crear un buen ambiente para la Bicolor, sacar un resultado positivo y no permitir goles, pues las anotaciones de visitante cuentan.

Jorge Luis Pinto, DT de la Bicolor, se ha quejado por el calendario de la repesca. Tiene razón, Fifa nos ha tratado mal.

Jorge Luis Pinto a Fifa: "Es inhumano que nos pongan fechas tan cercanas con un viaje tan largo de por medio".

Que estos comentarios y adversidades sirvan para motivar el equipo. Para demostrarle al mundo, que cuando queremos, podemos y que hay talento en la selección catracha.



PD:

Para los mal pensados, esta opinión no tiene tinte político. Repito, nuestro país sufre, sus calles sangran, pero nada le quita la belleza y el derecho a verlo, como dice la canción, con otros ojos. Esto no opaca la belleza natural y de su gente.