Héctor Castellón: "A los rivales les cuesta anotarnos porque atrás tengo perros de garra"

Como "perros de garra" calificó este lunes Héctor Castellón a los jugadores que conforman la defensa del Vida que en lo que va del torneo es la mejor zaga por sus números positivos. En la actualidad los rojos apenas han recibido 10 goles en 11 partidos.

ASÍ MARCHA EL VIDA EN LA TABLA DE LIGA NACIONAL

"A los rivales les cuesta anotarnos porque atrás (en defensa) tengo perros de garra que en la pelota frontal son clave para nosotros, eso es un logro de los jugadores, defensivamente hemos estado correctos, eso nos permite darnos cuenta que atrás no estamos mal", explicó.

Y añadió. "Muchos dicen que somos ultra defensivos pero si ganamos así que más puedo pedir, el fútbol es de resultados, me dedico a trabajar para darle un rumbo al equipo para que no sufra como el torneo anterior. Hemos ganado tres partidos y empatado cinco, me gusta ver a los jugadores contentos cuando ganan".

Castellón tiene en defensa a los jugadores Sony Fernández, Chestyn Onofre, Otoniel Osorio, Bryan García, Orlin Peralta y Carlos "Calolo" Palacios, quienes se complementan bien con los porteros Ricardo Canales y Oscar Munguía, respectivamente.

Sobre el buen inicio del club que se mantiene en el sexto lugar de la tabla con 14 unidades y grandes posibilidades de clasificar a la liguilla expresó.

"La mejoría del equipo se debe a los jugadores, su compromiso y ganas. La única fórmula que tenemos es el trabajo, en la parte psicológica tengo una gran profesional, tengo un buen grupo de trabajo en el cuerpo técnico que me facilitan las cosas".

Uno de los objetivos de Castellón es alejarse de la zona de peligro y lo está cumpliendo.

"Lo que me toca hacer es poquito porque mi equipo me ayuda muchísimo. En cada jornada nos alejamos más del descenso, es es el objetivo fundamental, llegar al próximo torneo sin estar pensando en descenso por eso queremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles".

BUSCAN CONQUISTAR TOCOA

Los rojos comienzan su preparación para visitar este domingo a partir de las 2:00 pm a Real Sociedad de Tocoa por la jornada 12 del torneo Apertura.

"Es muy difícil ganar en Tocoa porque tienen buen equipo, en su cancha son muy fuertes aunque ya he ganado allí, vamos a ir a buscar los tres puntos porque queremos sumar la mayor cantidad posible para salvarnos del descenso, además queremos ganar para que Real Sociedad no nos alcance en la tabla como rival directo por el boleto a la liguilla", sentenció.

El timonel del representativo ceibeño anuncia el regreso de los defensa Carlos Palacios y Leonardo Benedit, quienes no estuvieron en el triunfo 1-0 ante Olimpia por acumulación de tarjetas amarillas, también podrían reaparecer los delantero César Guillén y el trinitario Akeem Garnet, quien viene de jugar las eliminatorias mundialistas con su Selección.