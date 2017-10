Lacayo: "Me falta para volver al jugador que vieron hace unos dos años"

El delantero Júnior Lacayo irrumpió desde la banca en el juego entre Marathón y Platense para liquidar a los escualos. Colocó la asistencia para el segundo y anotó el tercero. Sin embargo, hace apenas un par de meses el ceibeño parecía un talento perdido.

Su carrera había ido de fracaso en fracaso, hasta que lo fichó por el equipo de Héctor Vargas.

TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA EN HONDURAS

Lacayo habla de su momento y de los buenos pasajes que vive su equipo. Afirma que todavía le queda techo a su rendimiento y no pierde de vista a la Selección.

¿Cómo te sientes con este presente?

Estoy muy bien, contento con el equipo y con todos mis compañeros. Se está haciendo un buen trabajo, creo que las cosas van bien. Vamos bien...

¿Que sensaciones te quedan después del partido ante Platense?

Es una oportunidad para mostrar no solo en este partido, sino en los que vienen como es el caso ante Motagua y Real España. Eso me tiene más motivado.

¿Cómo ves todo el panorama?

Pues hay que aprovechar la oportunidad que me da el profe. Será muy importante. Hay que estar metidos, trabajando con humildad y esperando recuperarme(lesión muscular) para seguir marcando goles.

¿Crees que ya regresaste a lo que eras cuando saliste del país?

Siento que me falta para volver al jugador que vieron hace unos dos años, eso me está costando un poquito, pero lo vamos a recuperar. Volverán a ver el Lacayo que vieron años atrás.

¿Crees que despegaste los pies de la tierra?

Para la gente eso fue, pero yo pienso que mi carrera al salir a temprana edad me estanqué. Fui a caer de narices y eso pudo haber sido el retraso de mi carrera, pero ahora hay que aprovechar las oportunidades de la juventud. Madurar para salir bien al extranjero, que es lo que el jugador busca.

¿Había mucha inmadurez entonces?

Exactamente. El equipo Victoria me vendió y apenas tenía 16 años, creo que fue todo muy acelerado y salir a una gran instutición como Santos pues mi carrera, ustedes lo vieron, no volvió a brillar.

Ahora te encuentras con esta oportunidad de tomar impulso.

Sí, he llegado aquí por lo mismo. Y más con el profe Vargas, que siempre me ha dado la oportunidad, ahora me queda aprovechar está segunda vuelta que será muy importante para la institución.

¿Qué es lo más importante que te ha dicho Vargas?

Después del juego ante Platense me felicitó, pero que esto apenas comienza, que en mi carrera yo puedo dar más, como lo decía anteriormente. Y yo voy a seguir trabajando muy fuerte porque quiero ser llamado a la Selección.

¿Qué tan determinante ha sido Héctor Vargas en tu recuperación?

Siempre ha estado atento conmigo. Con esta lesión me ha cuidado bastante, después del partido con Real España me ha llevado de a poco. Gracias a Dios con Platense pude entrar bien y anotar.

¿Qué te dijo cuándo llegaste a Marathón?

Él me llevó. Estoy muy agradecido. Sabe mis características de juego y sabe dónde colocarme, eso es importante. Siempre me dijo que me iba a costar mucho recuperar mi nivel, pero que lo podía hacer si me cuidaba y hacía las cosas que él decía.

De hecho no te costó mucho encontrar el camino.

No, me he cuidado. Ahora tengo que aprovechar las oportunidades, es la base de esto.

¿Que es lo que más te ilusiona de este momento?

Todo, el equipo está bien, ahora hay que seguir trabajando para aportarle cosas importantes a Marathón.

Hace años que este equipo no vivía este tipo de alegrías. Ahorita mandan prácticamente...

Ahí estamos haciendo las cosas bien con mucha humildad. Creo que eso nos ha ayudado mucho, ojalá nos mantegamos ahí ¿Por qué no buscar un campeonato? Aspiramos a eso.

¿En que otras cosas piensas?

Esto no es de solo quedarse. Buscar ser campeón con el Marathón y pensar en otras opciones, ¿por qué no ser llamado a la Selección? que es lo que el jugador aspira.

¿Cuál crees que ha sido la fórmula de este Marathón que rinde por encima de equipos que gastan más?

Hemos trabajado fuerte, estamos muy humildes y estamos unidos en solo objetivo. Se nos complicó por dos o tres fechas en la primera vuelta, pero supimos aprovechar la oportunidad de tomar esa racha.

¿Hasta dónde piensas que tiene cuerda este Marathón?

Vamos a seguir luchando. Viene contra Motagua, nos ganó allá (Tegucigalpa) y esperamos ganarle nosotros en el Yankel.

Es un bonito reto.

Sí, ese partido contra Motagua es claro porque define muchas cosas.

Son partidos que definen el carácter de un equipo.

Exactamente, vamos a trabajar esta semana y hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora.

¿Sería imperdonable dejar ir el liderato en casa?

La verdad que sí, porque así como venimos y que Motagua nos saque un buen resultado puede golpear un poco, pero vamos a trabajar duro.