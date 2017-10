La curiosa historia que comparte Restrepo con el DT del Santos de Guápiles ¿Y sus figuras?

La final de la Concacaf League sin duda alguna no solo enfrentará a dos de los mejores equipos del torneo, nos referimos a Olimpia y al Santos de Guápiles, sino que a dos viejos conocidos entrenadores que compartieron un pasado en Costa Rica.

ASÍ LE FUE AL SANTOS EN COSTA RICA ANTES DE ENFRENTAR A OLIMPIA

Carlos Restrepo al frente del Pérez Zeledón y Johnny Chaves como asistente hicieron dupla en la campaña 2002-2005, cuando el certamen se dividía en dos torneos, pero solo había un campeón nacional.

Los recuerdos de esas vivencias están siempre en la mente de ambos estrategas. “Johnny es un hombre estudioso, lo tuve en Pérez Zeledón como asistente en el 2002-2003 y 2004, paralelamente él hacía sus estudios en Holanda. Un hombre muy buen conceptuado que siento que maneja bastante el fútbol moderno. Compartimos los mejores momentos del Pérez Zeledón”, recordó Restrepo.

El timonel del Santos de Guápiles lo recuerda así: “Me fui a estudiar a Holanda por un año y cuando regresé, Restrepo aún era el técnico y me quedé como su asistente. No cabe duda que es un buen entrenador y logramos cosas importantes con Pérez Zeledón. Ganamos el Apertura 2005, aunque en aquella oportunidad no equivalía al campeonato. Posteriormente perdimos la final nacional con Alajuelense y quedamos subcampeones nacionales”, recordó Chaves.

Ambos entrenadores se verán las caras este jueves 19 de octubre en el juego de ida en el estadio Olímpico.

ATENTOS A LAS FIGURAS

El club tico sin duda cuenta con futbolistas importantes en su actual plantilla. Hoy están en la cuarta posición de su liga y todo gracias a sus figuras, al menos así lo destaca la prensa costarricense.

Cunningham es de los hombres más peligrosos del Santos.

El Santos cuenta con una base principal de jugadores como Bryan Morales en la portería, José Garro, Edder Munguío y Juan Diego Madrigal en defensa; el volante Wilmer Azofeifa y el delantero Kenny Cunningham.

Todos ellos sin duda son piezas importantes. Pero ojo con Cunningham, que tiene pasado en el fútbol de Japón, Bolivia y también en Nueva Zelanda.