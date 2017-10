Carlo Costly recibió su alta médica y ya entrena con Olimpia

Los merengues del Olimpia se prepararan para la primera batalla este jueves el partido de ida de la gran final de la Liga Concacaf 2017, ante el Santos Guápiles de Costa Rica, y para dicho encuentro los albos han recibido buenas noticias; el alta médica del goleador, Carlo Costly.

El "cocherito" estuvo casi un mes fuera de las canchas tras sufrir una fractura en su costilla derecha durante el clásico contra Marathón. Tras varios días de reposo ya recibió el alta médica y este martes trabajó con normalidad con el resto de sus compañeros.

A pesar de entrenar con normalidad con el grupo, el timonel no decide si podría ser titular o suplente este jueves en el Olímpico.

"Todavía no he tomado esa decisión, voy a ver como amanezco y ya después vamos a tomar la determinación si Costly sale o no", aseguró Carlos Restrepo.

El delantero ya dejó la lesión atrás y el mismo entrenador confirmó que ya cuenta con el alta médica. "Él fue dado de alta ayer por el médico de la institución y ya por ese lado está bien, pero hay que analizar otros aspectos".

Unos días después de estar entrenando con el equipo le han venido bien a Carlo Costly y el timonel del club espera que se ponga a tono rápido. "Ojalá que tome forma, ya después de una lesión así es importante que él busque el acondicionamiento pleno en la cancha y estos días le van a servir a él para eso".

Con esta buena noticia el técnico Carlos Restrepo recupera a uno de sus mejores elementos en la parte ofensiva y de esa manera buscar dar el primer paso en su objetivo levantar la Copa de la Liga de Concacaf 2017.