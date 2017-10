Carlos Restrepo: "Aquí ni la camiseta ni las copas son importantes"

El colombiano Carlos Restrepo, entrenador olimpista, se refirió al entorno que rodea la preparación del duelo de ida de la final de la Liga Concacaf (jueves 8:00pm) ante Santos Guápiles de Costa Rica.

Sostuvo que Olimpia no tiene ninguna ventaja contra el que considera un muy buen equipo.

"Para nosotros es de mucha expectativa esta final. Es una ilusión para los jugadores, cuerpo técnico y directiva. Hemos ido preparando un partido con tiempo, por el seguimiento y la pausa en la Liga", comenzó diciendo.

¿Cree que Olimpia tiene una ventaja extra por su conocimiento del fútbol costarricense?

No creo en esas cosas. Alguien me decía que la historia de Olimpia, ese tipo de cosas se tienen que tratar de justificar en la cancha. Independiente que yo conozca el fútbol de Costa Rica, ahora hay actividades que no conozco. Nos toca el Santos, es una evolución distinta, jugadores diferentes, muy pocos de la generación que pude ver. Creo que es el momento que tenga el equipo, el proyecto que hayan construido y yo creo que Santos tiene uno muy bueno. Ha sido protagonista. Ha tomado resultados muy significativos sobre los equipos grandes de Costa Rica por eso hay que ver el hoy. No debemos pensar que porque yo conozco es una ventaja.

¿Qué tanto le hará falta a Olimpia el valor del público?

Vamos a esperar que trascendencia puede tener. Estuvimos en un partido aquí frente a Plaza Amador y sin público se siente. Pero ahora hay un compromiso con el país porque Olimpia es Honduras. A los aficionados aunque estén afuera, le queremos regalarle un buen resultado. Tenemos un compromiso al interno de nosotros. Ojalá que no se sienta, que no tengamos mucha incidencia y podamos sortear ese tema del jugador número 12.

¿Qué tan determinante es ganar este primer juego?

Ganar el primer juego es importante porque te ayuda a preparar la estrategia del segundo juego. No quiere decir que sea definitivo. A veces se ha tenido dificultad en el primer juego y los equipos resuelven. Queremos ir con la ventaja. Es algo que nos ha ayudado.

¿Estará de titular Carlo Costly?

Va estar con nosotros. Voy a definir en que momento puede ser utilizado.

¿Usted y su equipo han priorizado este torneo?

Claro hay una copa de por medio y hay un regreso al fútbol internacional entonces con los directivos hemos sido claros que el primer objetivo es este, ojalá ganar esta copa Concacaf y poner al club en el orden internacional. Hemos querido no despegarnos en Liga, pensé que estaríamos con más regularidad, pero nos ha costado mucho el alternar grupo.

¿Ya analizó el rival para que todo sea menos complicado?

Creo que es la consigna. Rematar bien que es importante para el equipo en la parte anímica. En lo administrativo también es importante para el equipo. Hay que demostrarlos porque no hay nada fácil.

¿Para usted que significaría este título de Concacaf?

Pues hombre sería muy positivo. Es regresar a un país que me abrió las puertas y arrancar con un título es bueno. A todos nos caería bien, no solo a Carlos Restrepo. Esperemos que llegue esa buena noticia, a uno lo contratan para ganar.

¿Las copas de Olimpia le dan ventaja?

Es que es el hoy y ese dice que el Santos es muy buen equipo y protagonista en Costa Rica. Aquí ni la camiseta ni las copas que tenga Olimpia van a ser importantes si los jugadores tengan la voluntad de ganar, la entregas y la disposición. La realidad es el campo.

¿Qué tanto puede pesar lo del torneo doméstico?

Ha sido difícil, es la confesión que hago de un Olimpia que cuando ha rotado la nómina le cuesta mucho en Liga. Lo veíamos venir. Hemos querido que todos reciban el mismo trabajo, pero cuando combinamos la respuesta es compleja. Pero no lo creo determinante, creo que pasa por un orden motivacional. No estamos recordando si tuvimos un partido malo.

¿Rotará ante Real España?

Vamos con grupo alterno. No podemos tocar la planificación. Lógicamente que es flexible, pero nosotros queremos sacar resultado y si esto pasa, que el equipo se recupere para el juego en San José. El partido con Real España va un grupo alterno.