Técnico del Santos Guápiles: "Tenemos la capacidad para pelear el título ante Olimpia"

El técnico del Santos Guápiles, Johnny Cháves, asegura previo a la ida de final de Liga Concacaf que el Olimpia tiene muchas virtudes y considera que el arma más letal es Carlo Costly.

Además admite que cerrar en casa con público les da ventaja para la final de vuelta y levantar el título.

¿Con qué expectativa llega el Santos a este partido?

Queremos estar a la altura de la final ante este equipo rival, tenemos la capacidad para pelear el título ante Olimpia.

¿Qué significa para usted enfrentar en una final a Carlos Restrepo?

Nos conocimos en Pérez Zeledón, hoy nos encontramos, de pronto hemos evolucionado los dos a nivel profesional, cada año uno va teniendo su propia experiencia.

¿Cuáles son las virtudes que le ha visto a este equipo de Carlos Restrepo?

Bueno, tiene un estilo definido, en el centro del campo tiene jugadores con mucha experiencia táctica. Adelante pues Costly sigue siendo un referente porque sabe hacer daño en el área, tienen muchas fortalezas.

¿De su equipo qué nos puede decir?

Tengo dos años y cuatro meses de estar con el grupo, tenemos buenos jugadores y hemos ido poco a poco formando jugadores. El último año cambió poco porque hemos tenido continuidad. Tenemos un estilo muy claro.

El fútbol tico está pasando por un buen momento, ya clasificaron a un mundial y ahora están en una final de Concacaf.

Así debe de ser, si todos los países suben su nivel pues vamos a ganar todos, Costa Rica es igual, no solo que sea Saprissa, Alajuela, somos un buen proyecto y queremos hacer las cosas bien. Yo le decía a los jugadores: No es el Santos de Guápiles, es el Santos de Costa Rica. El día que jugó Costa Rica-Honduras en el estadio me decía que iban a estar con nosotros apoyándonos de diferentes equipos.

¿Qué significa para usted que este primer partido de la final se juegue sin aficionados?

En Costa Rica me hicieron la misma pregunta y eso tiene sentimientos encontrados, a mi me gusta que las finales se jueguen a estadios llenos. Nosotros sabemos que ellos empujan, los llevó al 94 a pelear aquel partido y es bueno porque no contaremos con gente que al final los empuja.

¿Entonces es ventaja para ustedes cerrar en casa en el Nacional con su público?

Sí, esta series de ida y vuelta no definen nada pero cerrar en casa y contar con tu gente es bueno. Esperamos salir bien y que la gente nuestra nos empuje para lograr el título.