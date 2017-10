Las picantes confesiones de la mujer de un crack del Nápoles: "En la cama soy excéntrica"

Dries Mertens es uno de los mejores futbolistas que hay en la actualidad en el fútbol italiano, pero hoy no se habla de su nivel de juego, sino de su espectacular esposa y una entrevista picante.

El futbolista belga del Napolés lleva ya dos años casado con su mujer y compatriota, Kat Kerkhogs.

La joven, de 29 años, ha concedido una entrevista al programa de televisión de su país "Gert Late Night" y ha sorprendido al mundo del fútbol con sus declaraciones.

Habló de su matrimonio con Mertens, que según varios medios, estaba en medio de una crisis importante.

"La crisis es agua pasada, ahora todo va viento en popa", aseguró la mujer de Mertens confirmando que los rumores eran ciertos pero que ya han quedado atrás.

Por otra parte, la bella esposa de Mertens se soltó y habló de cómo es en su vida sexual.

"En público me comporto como una señora pero en la cama soy excéntrica. Creo que cuando estás segura de ti misma a nivel sexual, las cosas te van mejor en general. Me gusta practicar el sexo en los lugares más inusuales, como en los baños de un tren, eso me encanta", reveló.

Durante esta entrevista, Kat Kerkhogs tampoco tuvo reparos en admitir que su cuerpo no es 100% natural.

"Me hice un retoque el año pasado, me tuve que reducir los pechos. Eran demasiado grandes", confesó la pareja del crack del Nápoles.

From fabulous photoshoots to always having each other's back, life is a BLAST with you ? Happy Birthday my love #bestfriends #mysimon #boatlife⚓️ #ifyouknowhowIfeel #boylookatthatbody Una publicación compartida de katkerkhofs (@katkerkhofs) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 1:51 PDT

friYAY! ? #sunsetashramibiza Una publicación compartida de katkerkhofs (@katkerkhofs) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 9:38 PDT

Capri makes us cheesy ? Una publicación compartida de katkerkhofs (@katkerkhofs) el 30 de Ago de 2016 a la(s) 2:45 PDT

T to the motherfucking L ?#hichemphotography @eazytounsi #jupilerskybox #redbull Una publicación compartida de katkerkhofs (@katkerkhofs) el 24 de Jul de 2016 a la(s) 8:36 PDT

