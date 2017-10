Carlos Restrepo: "Hay que levantar nivel si queremos ganar la final"

El entrenador colombiano Carlos Restrepo reconoció este jueves que su el Olimpia hizo un partido demasiado discreto, sin fineza en su zona ofensiva y que necesitará mucho más de lo que demostró ante el Santos Guápiles para remontar el 1-0 y campeinizar en la Liga de Concacaf.

"Tratamos de reponernos, de intentarlo, pero no con la claridad y me parece que Santos hizo bien su planteamiento y lastimosamente hasta el gol estábamos para esas noches difíciles, prácticamente resignamos un buen resultado"

¿Qué le falló en este primer juego de final?

Pienso que el nivel que algunos jugadores pueden tener debe mejorar, es importante que eso salga para equilibrar nuestro grupo sobre todo en la posesión de la pelota y mejorar las fases del juego, no tanto en la defensiva porque hoy arriesgamos un poco, debemos mejorar en ofensiva para poder aspirar a ganar en San José, estos ocho días nos dará a opprtunidad de preparar esa estrategia para el partido que debemos realizar.

UN EQUIPO ALTERNO CONTRA REAL ESPAÑA

De cara al clásico del domingo en Tegucigalpa frente al Real España, Restrepo anuncia que su equipo será alterno: "Estamos pensando en un grupo alterno para el domingo y aspirar a la Copa en el partido de vuelta, no podemos renunciar o cambiar los planes hacia lo que tenemos establecido, así quedamos con los directivos y esa será la figura que veremos, un cuadro alterno ante Real España y el equipo principal contra Santos el jueves".

Olimpia necesita ganar y empatar al menos por dos goles para lograr el título.

¿Qué pesó más: El mal juego del Olimpia o lo bien que lo hizo Santos?

"Siempre reconocer al rival por el esfuerzo, me parece que Santos hace el planteamiento inteligente, nosotros no estuvimos finos como en otras oportunidades, con las opciones que tuvimos en los primeros 15 minutos en otro partido lo hubiésemos definido, pero ese es el fútbol, no se concreta, recibimos un gol, hay que levantar nivel si queremos ganar.

Sobre el rendimiento de Carlo Costly: Corríamos el riesgo de los 90 minutos, se entregó, estuvo en lo de él, pivoteando, tuvo una opcion al inicio, pero hoy no tuvimos el Carlo definidor, pero así es el fútbol y con los partidos tomará más ritmo".

"Lo del publico siempre influye, deseamos ver un estadio lleno, eso hacen a las instituciones, hoy estábamos solos, pero pasó por el nivel más que por la gente".