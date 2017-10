Diego Vázquez sobre Héctor Vargas: "Ha jugado con Di Stefano, Marzolini, es muy grande"

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, ha brindado unas sarcásticas declaraciones con Hétor Vargas, su colega y compatriota que dirige al Marathón, rival al que se enfrenta este sábado en la jornada 12 del torneo Apertura 2017.

"Ya le ganamos el partido acá y si llevamos dos series ganadas, esperamos ganar la tercera", indicó sobre sus duelos con Vargas.



Además fue claro al decir que ellos no jugaban en estos clásicos, pero si se refirió al pasado futbolístico de Héctor. "Los técnicos no jugábamos, él (Vargas) ha jugado con (Alfredo) Di Stefano, con no sé, (Silvio) Marzolini, con todos con todos eso, es muy grande", dijo.

Para el timonel de los azules, las diferencias de jugar clásicos ante Olimpia y ahora con el Marathón es diferente. "Hay batallas que ya se perdieron y que no vuelven, que ya pasaron, ya no regresan. Esperemos ganarla, pero son diferentes, están muy claras".

Pero no le resta méritos a lo que viene haciendo el equipo. "Es un equipo grande, que está arriba, se respeta y por eso ha ganado varios partidos".

Y ante de cerrar no negó que si disfrutó ganarle los duelos a Vargas. "Antes quizás, todas la veces que le gané las disfruté bastante. A nosotros no nos gusta perder ni en tenis-fútbol, ni en los entrenamientos".

Vázquez afirma que una de las situaciones difíciles de enfrentar a Marathón es la cancha donde juega: “Es pequeña y los equipos están muy juntos, es un lugar donde nos ha costado ganar, pero vamos positivos. Llevamos dos series ganadas y vamos por otra”.

Sobre el rendimiento actual de Motagua acepta que han habido bajones: “Hemos tenido muy buenos partidos y en algunos hemos bajado el nivel, pero en términos generales hemos sido regulares, es difícil mantenerse y es mérito de todos los que estamos en la institución”.

Sobre el nivel que mostrando el Marathón: "tiene jugadores interesantes y si ganó varios partidos seguidos es por algo. En en el fútbol nadie te regala nada y en ese sentido los respetamos. Nosotros también estamos ahí y deberíamos tener un par de puntos más, pero por algunas situación se nos escapó, pero vamos con toda la energía para ganar".

Las diferencias que tendrá este duelo sobre el compromiso de la primera vuelta. "El campeonato llevaba tres partido y no se tenía un buen ritmo, pero ya con más partidos me imagino que los equipos están bien. Nosotros lo estamos y si es por merecimiento deberíamos de tener de cinco a siete puntos más en la tabla sin duda a equivocarme".