Motagua pierde a Marcelo Pereira para el juego ante el Marathón

El Motagua se trasladó a San Pedro Sula y los azules tienen buenas y malas noticias de cara a este compromiso de mañana ante el Marathón.



Las buenas noticias es que en su plantel se pudo sumar los volante de contención Reinieri Mayorquín y Héctor Castellanos.

La mala noticias para el Ciclón es que no podrá contar con la presencia del juvenil Marcelo Pereira, quien sufrió una distensión muscular y no pudo realizar el viaje.



"Restamos con Marcelo Pereira que sufrió una distensión muscular en el partido ante el Juticalpa y Erick Andino que ya fue operado", explicó Patricio Negreira, preparador físico del club.



Otro de los jugadores que se recupera en el nido, el el defensor Henry Figueroa, quien no fue de la partido en el último compromiso. "Vuelve Henry Figueroa que no estuvo ante Juticalpa y en ese sentido la baja que deja Marcelo Pereira ya la compensamos".



El preparador físico deja claro el desgaste que tendrá el equipo en el estadio Yankel Rosenthal. "Sabemos que la temperatura estará alta a esa hora, pero el terreno está bueno, lo han mejorado y ya nos sacamos ese peso de haber ganado en el Yankel con un calor alto y este partido va estar lindo", finalizó.