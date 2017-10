El sueño de Kendall Waston, el central costarricense que le anotó a Honduras

El defensor central de la selección de Costa Rica y el Vancouver Whitecaps, Kendall Waston, está viviendo un gran año futbolístico y así lo reconoció.

“Me siento muy bendecido. Ha sido el mejor año. Esa noche fue impresionante. Me faltó, le faltó un poquito de Zepol en esa frotada de frente. Sí fuese a Europa, sería Inglaterra, Italia o España”, aseguró a Yashinquesada.com.

Waston no deja de soñar y lo mejor de todo es que no se pone ningún límite, ya que acepto que jugar en Europa es su gran objetivo.

“Dios quiera que se me dé, jugar en Europa sería un sueño. El Real Madrid C.F es mi equipo, antes que llegara Keylor, ahora mucho más. En Italia me gusta el Inter, en Alemania me gusta Bayer Leverkusen. En Inglaterra me gusta el Chelsea”, aseguró el defensor de 29 años.

Kendall también tuvo tiempo para recordar que ha pasado momentos “muy difíciles” y que estar a poco de jugar un mundial de fútbol le genera muy buenas sensaciones.

Cabe destacar que hace pocos días el defensor fue elegido como el jugador del año del Vancouver Whitecaps de la MLS.