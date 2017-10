Jerry Bengtson: "Si Jorge Luis Pinto me llama, no voy"

El delantero hondureño, Jerry Bengston, fue claro y directo en una conversación con Deportivas Columbia, sobre el futuro de la H en el repechaje ante Australia.

"Será un partido muy difícil, Australia está acostumbrado a estar peleando siempre los Mundiales, y creo que será muy complicado. Honduras deberá sacar ventaja en San Pedro Sula, pues ellos en su casa serán bastante fuertes", dijo Bengston al medio tico.

Por otra parte Bengston señaló que si Jorge Luis Pinto lo lllama a la selección no asistiría y apoya a la bicolor como aficionado.

"Si me llama no voy. Ya dije que no voy y así será, me mantengo. Ahora estoy apoyando a la Selección desde afuera, como un aficionado más y siempre deseándole mucha suerte", mencionó el atacante.

Bengston podría tener participación en el próximo juego del Saprissa el domingo a las 11 de la mañana cuando se enfrenten a Limón.