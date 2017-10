INFORME ESPECIAL: Kate del Castillo confiesa que mantuvo un encuentro sexual con Sean Penn

Kate del Castillo, reconocida actriz mexicana, sorprendió a todos este viernes al confesar que mantuvo un encuentro sexual con el actor estadounidense Sean Penn.

KATE DEL CASTILLO SOBRE EL CHAPO GUZMÁN: ''NO QUIERO QUE MATEN POR IR A VERLO''

La mexicana hizo estas declaraciones tras estrenar su documental que será transmitido a través de Netflix ''The Day I met El Chapo (El día en que conocí a El Chapo)''.

Kate del Castillo fue vinculada por mantene algún tipo de relación sentimental con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, a la que se negó, pero si confesó que con quién tuvo relaciones sexuales fue con Sean Penn.

''Nunca me enamoré de él (Sean Penn), solo tuvimos relaciones sexuales. Lo siento, pero ambos eramos audltos, solteros y algo estaba sucediendo. Eran solo negocios'', explicó la actriz.

Tras ser consultada del por qué no había hecho estas declaraciones anteriormente, Kate del Castillo declaró que: ''Nadie me preguntó y fue tan estupido que todos pensaban que yo había tenido algo con El Chapo y no estoy fanfarroneando'', sentenció.